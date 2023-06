Georges Aperghis Suzanne Doppelt

Georges Aperghis wurde 1945 in Athen als Sohn eines Bildhauers und einer Malerin geboren und lebt seit 1963 in Paris. Er studierte autodidaktisch Musik und Malerei. Begegnungen mit dem Dirigenten Konstantin Simonovitch, dem Ensemble Instrumental Paris und der Schauspielerin Edith Scob, die er 1965 heiratete, brachten ihn mit musikalischen Kreisen und der Theaterwelt in Kontakt; zudem beeindruckten ihn Kompositionen von John Cage und Mauricio Kagel. 1971 entstand Aperghis’ erstes Musiktheaterstück für zwei Frauenstimmen, Laute und Violoncello. 1976 gründete er die multimediale Theatergruppe Atelier Théâtre et Musique (ATEM) in Paris, deren oft mit absurden Elementen arbeitenden Aufführungen vom gesellschaftlichen Alltag inspiriert sind und erst während der Proben entstehen. Aperghis hat mehr als einhundert sehr persönliche und nicht klassifizierbare Werke – frei von allen institutionellen Zwängen – komponiert.