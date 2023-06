begann seine musikalische Ausbildung in Aix-en-Provence. 1994 kam er in die Jazzklasse des CNR in Marseille, wo er einen Ersten Preis erhielt. Er besuchte parallel dazu die Kompositionsklasse von Georges Bœuf, auch dort erhielt er einen Ersten Preis. Am CNR in Paris studierte er Harmonielehre und Kontrapunkt und an der Sorbonne Musikwissenschaft. 2003 studierte er am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris Komposition bei Frédéric Durieux und Michaël Levinas. 2004 besuchte er am Centre Acanthes einen Kurs bei Jonathan Harvey und residierte an der Fondation Royaumont, wo er mit Brian Ferneyhough, Michaël Levinas und Jean-Luc Hervé arbeitete. 2006 wurde er für das vierte Forum des Ensemble Aleph ausgewählt und durch die Fondation Meyer gefördert. 2006-2008 besuchte er den Informatikkurs am IRCAM. Yann Robin erhielt Kompositionsaufträge durch das französische Kulturministerium und durch SACEM, durch ARCAL und das Ensemble Orchestral Contemporain. Zwischen 2006 und 2008 nahm er auf Einladung des Orchestre National de Lille an den Ateliers de la création teil. 2005 gründete Yann Robin zusammen mit anderen Komponisten das Kollektiv Multilatérale, dessen künstlerischer Leiter er ist. Demnächst wird er zu einem Studienaufenthalt an die Villa Médicis der Académie de France nach Rom gehen.