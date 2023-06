Veli-Matti Puumala

geboren 1965 in Kaustinen/Finnland, studierte ab 1984 an der Sibelius Akademie bei Paavo Heininen Komposition; 1993 schloss er mit dem Master ab. Außerdem besuchte er die Darmstädter Ferienkurse, die Accademia Chigiana in Siena unter Franco Donatoni und Meisterkurse bei Klaus Huber, Gérard Grisey und Magnus Lindberg. Sein Durchbruch als Komponist war ein Portraitkonzert während der Helsinki Biennale 1993. Schon früh begann Puumala zu unterrichten: Er lehrte seit 1989 Musiktheorie an der Sibelius Akademie und seit 1997 Komposition ebenda. 2005 wurde er Kompositionsprofessor an derselben Musikuniversität. Sein radiophones Werk Rajamailla gewann den Prix Italia 2001, das Klavierkonzert Seeds of Time erhielt 2005 den Teosto Preis. Puumalas erste Oper Anna Liisa wurde im August 2008 während des Helsinki Festivals uraufgeführt.