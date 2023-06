Hanspeter Kyburz, 1960 in Nigeria geboren, studierte zunächst Komposition bei Andrzej Dobrowolsky und Gösta Neuwirth in Graz und von 1982 bis 1990 in Berlin bei Frank Michael Beyer und Gösta Neuwirth. Außerdem studierte er Musikwissenschaft bei Carl Dahlhaus sowie Kunstgeschichte und Philosophie. Seine Kompositionsstudien setzte er von 1990 bis 1993 bei Hans Zender in Frankfurt/Main fort. Seit 1997 ist er Professor für Komposition an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin und lehrte von 2000 bis 2002 zudem als Professor für Komposition an der Musikhochschule in Basel. 1998 war er Dozent für Komposition bei den Internationalen Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik, 2010 bei den Sommerkursen von Acanthes in Metz. Seine Kompositionen wurden weltweit aufgeführt und seine Werke mehrfach ausgezeichnet. So wurde ihm 1990 der Boris-Blacher-Kompositionspreis und das Stipendium der Cité Internationale des Arts in Paris verliehen, 1994 der Schneider-Schott-Musikpreis, 1996 der Förderpreis der Akademie der Künste Berlin sowie 2000 der Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung.

Werke (Auswahl)

autreman quÆêtre für Sopran, Ensemble und Tonband (1987); Cascando für Flöte, Violine und Tonband (1988); Ablutions errantes für Flöte, Ensemble, Tonband und Live-Elektronik (1988); Marginalien für Streichquartett (1990); La Défense für 4 Instrumentalisten, 1 ad hoc-Spieler und computergesteuerten Synthesizer (1990); Marginalien II für Streichquartett (1992); Studien für Streichtrio (1993); Cells für Saxophon und Ensemble (1993/94); Parts, Konzert für Ensemble (1994/95); The Voynich Cipher Manuscript für 24 Singstimmen und Ensemble (1995); Danse aveugle für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier (1997); Diptychon für 2 Ensembles (1997/98).