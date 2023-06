Salvatore Sciarrino SWR Astrid Karger

wurde 1947 in Palermo geboren. Er begann zunächst zu malen und mit zwölf Jahren zu komponieren. Kontakt mit Antonino Titone. Bei Turi Belfiore erhielt er privaten Kompositionsunterricht und war in Verbindung mit Franco Evangelisti. Von 1965 bis 1967 studierte er Musikgeschichte an der Universität von Palermo, dann übersiedelte er 1969 nach Rom und 1977 nach Mailand. 1973 wurde seine erste Oper Amore e Psiche, die sein eigenwilliges Musiktheater-Konzept vorstellte, in Mailand uraufgeführt. Von 1974 bis 1983 lehrte Sciarrino am Konservatorium in Mailand, von 1978 bis 1980 war er Künstlerischer Leiter des Teatro Comunale in Bologna. Seit 1984 lehrt er auch an den Konservatorien von Perugia und Florenz. Sciarrino, der in Città di Castello lebt, erhielt zahlreiche Preise. Seine Grafiken wurden verschiedentlich ausgestellt.