François Sarhan

Anmerkungen zu Zentral Park

Der Titel wurde der gleichnamigen Fragmentsammlung Walter Benjamins über Charles Baudelaire entnommen. Außerdem bezieht er sich auf die Anordnung im Raum, in der das Publikum sich im Zentrum befindet und die Interpreten dieses umgeben. Die Interpreten sind entweder auf der Seite des Publikums, wenn der Erzähler spricht, oder sie sind Zeugen mit unterschiedlichen Rollen, wenn sie als Instrumentalisten agieren.

Der Text stellt die einfache Frage nach der „Zusammengehörigkeit“ oder anders formuliert: nach dem gemeinsamen Gedächtnis/dem gemeinsamen Zuhören/dem sich gemeinsamen Erinnern. Es ist ein Monolog, der sich aber an die Interpreten und an das Publikum wendet.

Die Musik bedient sich verschiedener Mittel. Zunächst ist da die Verbindung von Sprache und Gestik; einfache Gesten, die dem Alltag entnommen und beinahe nicht verändert wurden. Die Sprache und ihre unterschiedlichen musikalischen Eigenschaften (Geschwindigkeit, innerer Rhythmus, Anlage der Tonstruktur) sind ebenso ein Element der musikalischen Entwicklung.

Der andere Bauteil ist eine Skalen-Konstruktion, die sich zweier klarer Prozesse bedient: ein statischer, an die Sprache gekoppelter, homogener und gleichmäßiger, und ein anderer sich beschleunigender, der in Richtung Selbstzerstörung weist.

Zum Raum-Verhältnis: Zwischen der Präsenz der Stimme(n), der Instrumente und ihrer Veränderung durch die Elektronik wächst eine Tiefe, eine Klangperspektive, eine Folge von Distanzen, die sich auf die Thematik des gesprochenen Textes beziehen: Erinnerung, Sammeln, Meditation.

Das Video befindet sich zwischen dem Text und der Musik in einer anderen Zeit, wodurch es den Ort erst erzeugt, den Raum zeichnet und ihm eine Geschichte, eine Wirklichkeit verleiht. Manchmal zeigt es Menschen, Gesichter, Augen, Münder, manchmal ist es ein entferntes Echo von Stimmen, es kann auch ein Formzeichen oder eines der Verständigung sein.

Die Verbindung dieser verschiedenen Elemente vermittelt die Erfahrung des Zeitvergehens. Dies ist bestimmt im Falle der Musik, die ja von Natur aus eine gewisse Eigenschaft der Zeit ist, ein Klischee, aber hier wird die Zeit im Großformat betrachtet: sie durchwandert Generationen und darüber hinaus unseren physischen Tod. Dazwischen steht die Zeit des Lebens, die Zeit des Geldes, der Versteigerungen, die abgeschaffte Zeit, die Negierung der Dauer.

François Sarhan (Übersetzung aus dem Englischen: Nele Haller)

Blind bodies (Das Libretto zu Zentral Park)

This is a story.

Or, this was a story.

Or, maybe, this would be a story.

I could even say that, this story does n't have an end.

And about its beginning, this is how it all happened. A long long time time ago, people would gather, in a place that they were the only ones to know, and then, they would listen to the eldest of the group. And this eldest of the group would tell the story.

In the next generation people remembered the place and they could gather still. They would listen to the eldest of the group but the eldest of the group didn't remember what the story was.

In the next generation people could gather they remembered where to gather. but they, they didn't remember who was to tell the story.

And in our generation, we know we should gather, we know we should hear the story. but we don't 't know which, where, and by whom. we just know the story of the story.

In the story of the story, there is no no timespan, it is timeless, like death. But in this un-time, our memory is multiple, repeated, multiform, in constant revolution. Circular, thus, or in successive phases, stages.

Death in stages.

The first cycle? The physical demise, the loss of vital functions, one after the other in a chain.

Then the circle expands, the orbit widens and spreads outside the dead person: Contaminating his or her surroundings, he or she dies within the family, an organ losing its function without disappearing, an unnecessary, inexplicable, bothersome weight.

You can try it all: Commemorating, leaving traces, looking tenderly or inquisitively at the grave, placing your face on the stone placed on the body, staring above and beyond the blank stare, black orbit at empty orbit.

And before that black, enamel gaze, our shifting eyeballs form a triangle containing the endless cycle: life, death, procreation, empty eye, black eye, eye of the living.

Are those enamel eyes a prosthesis for the dead person's blind eyes?

A blind body, the image of the eternal gaze.

Yet consider the efforts, that ant-like vigour in drawing skywards what we hide underground, what we can by now only think of symbolically. You have to seal, lock, bring all human knowledge into play, in a frantic choreography, to prevent…something ?

But even this attempted permanence against impermanence, stone against flesh, perseverance against decline, mineral resistance against fast decaying, mediocre bag of viscera, bones and blood, even this stone garment protecting beauty and love, collapses. It cannot withstand human time.

And, in the few centimeters of the dizzying abyss separating the world of vertical future corpses from that of the horizontal former living, in this abyss into which neither one nor the other can look, because, where our eyes might cross: Death -in this abyss, life begins afresh.

This plant life, animal life,

musicians, flat: this swarming, obscene, sublime, unbearable, boring, green, blue, naive, persuasive, persistent, enthusiastic plant life, this aggressive life will destroy the little memorial monument, the stone of remembrance, it will release the suffering enamel plates, awaken the dead, kill them once again, removing all identity, any trace of humanity, it is their third cycle.

Dead to themselves, dead to others, dead in human memory, dead as death, to go and join that stinking green leprosy, jubilant with sap, the snails, mosquitoes, foul water, those billions of microorganisms issuing from the depths of the earth and sailing skywards.

And I, a candidate corpse, standing at the height of those, full, black and blind enamel eyes, between stone, trees and sky, between the summit and the depths, I'm with my bony fellows, those with just a little head start, and I don't really know where to turn.

Naturally: there is nowhere.

Le mot mort, comme le mot amour, ne peut pas s'utiliser au singulier. La mort n'a pas de durée, la mort est hors temps, mais dans ce non temps, elle est multiple, se répète, se décline, en révolution permanente. Circulaire, donc, ou en étages successifs, par paliers.

La mort en étages.

La disparition physique d'abord, la dissolution du corps, ralentissement du corps, perte des fonctions vitales, les unes après les autres, en chaine. C'est le premier cycle.

Mais ce n'est pas fini : le cercle s'agrandit, l'orbite s'accroit et envahit l'extérieur du mort : il contamine son entourage, il meurt à l'intérieur de ses proches, organe qui perd sa fonction, sans disparaitre, poids inutile, inexplicable, gênant.

Rien y fait : la perte est, aussi fort que le verbe être peut dire, quand il s'agit d'une disparition.

On peut tout tenter, commémoration, traces, regards tendres ou inquisiteurs sur la tombe, visages posés sur la pierre posée sur le corps, regard fixe au-dessus du regard vide, orbite noir sur orbite vide.

Et devant ce regard noir, d'émail, nos orbites mouvants forment le triangle où se déroule le cycle infini, vie mort, reproduction, œil noir, œil vide, œil du vivant.

Ces yeux d'émails, prothèse des yeux aveugles du mort ? Sont-ils là pour nier sa cécité ?

Corps aveugle, image du regard éternel.

Pourtant quels efforts déployés, quel vigueur de fourmi pour dresser vers le ciel ce qu'on cache dans la terre, à quoi on ne peut plus penser que symboliquement. Il faut colmater, verrouiller, mettre en œuvre tout le savoir faire humain, chorégraphie deséspérée, pour empêcher ….

Mais même cette tentative de permanence contre l'impermanence, pierre contre chair, durée contre déchéance, résistance minérale contre médiocre sac de viscères, d'os, de sang à pourriture rapide, même ce vêtement de pierre qui protège là beauté et l'amour, s'effondre. Il ne supporte pas le temps humain.

Et dans le gouffre vertigineux des quelques centimètres qui séparent le monde des futurs cadavres verticaux de celui des anciens vivants horizontaux, dans ce gouffre que ni les uns ni les autres ne peuvent regarder, parce que là où nos regards pourraient se croiser : la mort, dans ce gouffre recommence la vie.

Cette vie végétale, animale, grouillante, obscène, sublime, insupportable, persuasive, insistante, enthousiaste vie végétale, cette vie agressive va détruire le petit monument de mémoire, la pierre du souvenir, elle va décoller les plaques de souffrance en émail, réveiller les morts, les tuer encore une fois, en leur enlevant toute identité, toute trace d'humanité, c'est leur troisième mort.

Mort à eux-même, mort pour les autres, mort dans la mémoire d'humain, mort en tant que mort, pour aller rejoindre cette saloperie de lèpre verte qui jubile de sève, d'escargots, de moustiques, d'eau croupie, de ces milliards de micro organismes qui partent du fond de la terre pour s'élancer vers le ciel.

Et moi, candidat-cadavre, à hauteur de ces yeux d'émails, pleins et noirs, aveugles, entre la pierre, les arbres et le ciel, entre le sommet et le fond, je suis avec mes collègues d'os, eux qui ont juste pris un tout petit peu d'avance, et je ne sais pas très bien quelle direction prendre.

C'est normal il n'y en a pas.

Das Wort Tod kann man, wie das Wort Liebe, nicht in den Singular setzen. Der Tod hat keine Dauer, der Tod ist außer der Zeit, aber in dieser Nicht-Zeit ist er vielfältig, wiederholt sich, neigt sich, in einer ständigen Umlaufbahn. Also kreisförmig oder in aufeinanderfolgenden Phasen, stufenweise.

Der Tod in Phasen.

Zunächst das physische Sterben, die Auflösung des Körpers, Verlangsamung des Körpers, Verlust der lebenswichtigen Funktionen, eine nach der anderen, in einer Kettenreaktion. Das ist der erste Zyklus.

Aber damit nicht genug: Der Kreis wächst an, die Umlaufbahn wird größer und erfasst das Äußere des Toten: Er kontaminiert seine Umgebung, er stirbt im Inneren derer, die ihm nahestehen, Organ, das seine Funktion verliert, ohne zu verschwinden, unnütze Last, unerklärlich, störend.

Dagegen hilft nichts: Der Verlust „ist”, so stark, wie das Verb „sein” es nur ausdrücken kann, wenn es um den Tod geht.

Man kann alles versuchen, Gedenken, Spuren, zärtliche oder fragende Blicke auf das Grab, Gesichter, auf dem Grabstein abgebildet, der auf den Körper gelegt wurde, starrer Blick über leerem Blick, schwarze Augen aus Emaille über leerer Augenhöhle.

Und angesichts dieses schwarzen Blicks aus Emaille formen unsere Augen, in ständiger Bewegung, das Dreieck, in dem der unendliche Zyklus abläuft, Leben Tod, Reproduktion, schwarzes Auge, leere Augenhöhle, Auge des Lebenden.

Diese Augen aus Emaille, Prothese der blinden Augen des Toten. Sind sie da, um seine Blindheit zu leugnen?

Blinder Körper, Bild des ewigen Blicks.

Dennoch, welche Anstrengungen sind zu machen, welche Ameisenkräfte zu entfalten, um zum Himmel aufzurichten, was man in der Erde verbirgt und woran man nur noch auf symbolische Weise denken kann. Man muss sich abschotten, abriegeln, das ganze menschliche Wissen und Können anwenden, eine verzweifelte Choreographie des Verhinderns…

Aber sogar dieser Versuch einer Beständigkeit gegen die Unbeständigkeit, von Stein gegen Fleisch, Dauer gegen Verfall, mineralischem Widerstand gegen einen armseligen Sack von Eingeweiden, Knochen, schnell verfaulendem Blut, sogar dieses Kleid aus Stein, das die Schönheit und die Liebe schützt, stürzt ein. Es erträgt die menschliche Zeit nicht.

Und in dem schwindelerregenden Abgrund von wenigen Zentimetern, die die Welt der vertikal stehenden zukünftigen Kadaver von der der horizontal liegenden früheren Lebenden trennen, in diesem Abgrund, den weder die einen noch die anderen ansehen können, denn dort, wo unsere Blicke sich treffen könnten: im Tod, in diesem Abgrund beginnt wieder das Leben.

Dieses Leben, vegetabil, animalisch, wimmelnd, obszön, sublim, unerträglich, überzeugend, insistierend, begeisterndes vegetabiles Leben, dieses aggressive Leben wird das kleine Denkmal des Gedächtnisses zerstören, den Grabstein der Erinnerung, es wird die emaillierten Gedenktafeln des Leids ablösen, die Toten auferwecken, sie noch einmal töten, indem es ihnen jede Identität, jeden Rest von Menschlichkeit wegnimmt, das ist ihr dritter Tod.

Sich selbst gestorben, gestorben für die Anderen, gestorben in der menschlichen Erinnerung, tot, weil ein Toter, um Teil jenes Drecks aus grünlichem Aussatz zu werden, in dem Säfte, Schnecken, Mücken, fauliges Wasser, Milliarden von Mikroorganismen jubeln, die aus der Tiefe der Erde aufbrechen, um sich zum Himmel aufzuschwingen.

Und ich, der Kadaver-Kandidat, auf gleicher Höhe mit diesen Augen aus Emaille, voll und schwarz, blind, zwischen dem Grabstein, den Bäumen und dem Himmel, zwischen dem Gipfel und dem Grund, ich bin bei meinen Gefährten aus Knochen, bei ihnen, die gerade nur einen kleinen Vorsprung haben, und ich weiß nicht genau, in welche Richtung ich gehen soll. Aber das ist klar, es gibt ja keine.

François Sarhan (Übersetzung aus dem Französischen: Birgit Gotzes)