Marco Blaauw, geboren 1965, studierte Trompete am Conservatorium van Amsterdam und führte seine Studien später u.a. bei Pierre Thibaud und Markus Stockhausen fort. Seit 1994 ist er ein festes Mitglied des in Köln ansässigen Ensembles Musikfabrik. Engagements als Solist führten ihn u.a. zur Zusammenarbeit mit dem Niederländischen Rundfunk-Sinfonieorchester, dem WDR Sinfonieorchester Köln, dem Klangforum Wien, der London Sinfonietta, dem Asko/Schönberg Ensemble. Seine Arbeit in Ensembles und als Solist ist in zahlreichen Rundfunk- und CD-Produktionen dokumentiert, die u. a. bei BVHAAST, Wergo, Harmonia Mundi, HatHut Records und Neos erschienen sind. Als Dozent unterrichtet er unter anderem bei den Stockhausen-Kursen in Kürten und den Darmstädter Ferienkursen. Er gibt zudem regelmäßig Meisterklassen. Seit 2000 widmet sich Marco Blaauw auch der pädagogischen Arbeit mit musikalischen Laien, denen er die Klänge und Ideen der zeitgenössischen Musik näher bringen möchte. Ab 1998 arbeitete er intensiv mit Karlheinz Stockhausen zusammen; Blaauw war beteiligt an zahlreichen Uraufführungen innerhalb des Opernzyklus' Licht.