Die polnische Cellistin Agnieszka Dziubak spielt auf Festivals und in Konzertsälen in ganz Europa, Indien, Kanada und den USA. Sie hat beim Artist International Music Competition in Toronto und bei der Five Towns Music and Art Foundation in New York Auszeichnungen erhalten. Zudem gewann sie den Alexandre Tansman International Competition of Musical Personalities. Am Bostoner Konservatorium war sie Stipendiatin im Artist Diploma Program. Derzeit konzentriert sich Agnieszka Dziubak hauptsächlich auf zeitgenössische Kompositionen. Sie spielte Uraufführungen von Werken für Solocello, die für sie von Peter Ablinger, Sven-Åke Johansson, Chris Newman, Ernstalbrecht Stiebler, Tadeusz Szeligowski u.a. geschrieben wurden. 2012 spielte sie zusammen mit den Hamburger Symphonikern die Uraufführung des hochvirtuosen, nur auf den natürlichen Flageoletttönen basierenden Cellokonzerts von Wolfgang von Schweinitz. Agnieszka Dziubaks Interpretationen erschienen u.a. bei den Musiklabels Fresh Sound New Talent, Plainsound Music Edition, Cauchemar Records sowie m=minimal.