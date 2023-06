Der in Berlin ansässige Johnny Chang ist Komponist und Interpret. Er befasst sich mit der Beziehung zwischen Klang und Hörverständnis und mit den Spielräumen von Improvisation, Komposition und Performance. Er ist Mitglied des Komponisten-Kollektivs Edition Wandelweiser und arbeitet unter anderem mit Antoine Beuger, Lucio Capece, Jürg Frey, Catherine Lamb, Christian Kesten, Hannes Lingens, Radu Malfatti, Koen Nutters, Morten J. Olsen, Michael Pisaro, Derek Shirley und Stefan Thut zusammen. Seine Performances wurden u.a. beim Sonic Acts Festival in Amsterdam, der reiheM in Köln, der Wandelweiser Klangraum-Konzertreihe in Düsseldorf, bei The Wulf in Los Angeles, Q-O2 in Brüssel und dem Umlaut Festival in Berlin und Paris aufgeführt. Er ist Initiator und seit November 2010 Ko-Kurator der Konzertreihe Konzert Minimal, die die Konzerte der Edition Wandelweiser in den Mittelpunkt stellt.