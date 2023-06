Jugendensemble für Neue Musik des Landesmusikrats NRW

2006 brachte der Landesmusikrat NRW das Jugendensemble für Neue Musik auf den Weg. Unter dem neuen Namen Studio Musikfabrik übernahm 2009 Ensemble Musikfabrik die Leitung des Jugendensembles. Die Angliederung an ein professionelles Ensemble birgt für die jungen Musikerinnen und Musiker enorme künstlerische Entwicklungschancen: Sie werden nicht nur in Spieltechniken und in der Interpretation von Neuer Musik unterrichtet, sondern erhalten auch Einblick in den Alltag eines professionell arbeitenden Ensembles für Neue Musik. Studio Musikfabrik besteht in seiner Kernbesetzung aus 15 Musikern, die projektweise um einzelne Instrumente ergänzt werden. Das Nachwuchsensemble rekrutiert sich aus talentierten Musikern zwischen 14 und 21 Jahren, die entweder erfolgreich am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen haben oder bereits in anderen Jugendensembles oder als Jungstudenten kammermusikalische Erfahrung auf hohem Niveau sammeln konnten. Im Rahmen von RUHR.2010 und der Ruhrtriennale bestritt Studio Musikfabrik mit großem Erfolg die Uraufführung von Hans Werner Henzes Musiktheater Gisela! – oder: Die merk- und denkwürdigen Wege des Glücks. Mit Studio Musikfabrik war 2012 zum ersten Mal überhaupt ein Jugendensemble bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt zu Gast. Gemeinsam mit Kompositionsdozenten erarbeiteten und präsentierten die jungen Musiker dort Werke von Rebecca Saunders, Earle Brown, James Tenney und eine Uraufführung von Dieter Mack. Konzertreisen führen das Jugendensemble durch ganz Europa und Anfang 2013 auf eine ausgedehnte Südostasien-Tournee. Mit Klassikern der Moderne, aber auch vielen weiteren Uraufführungen wird es in den kommenden Jahren bei renommierten Festivals und internationalen Konzerthäusern zu Gast sein. Ab 2013 fördert die Kulturstiftung des Bundes Studio Musikfabrik über einen Zeitraum von vier Jahren und unterstützt damit dessen Nachwuchsförderarbeit als modellhaftes Projekt im Bereich „Vermittlung Neuer Musik“.