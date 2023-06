Uschi Krosch wurde 1964 in Berlin geboren, lebt aber bereits seit über 20 Jahren in Hamburg, wo sie als Chorleiterin, Musikerin, Musikpädagogin und Gesangscoach arbeitet. Sie hat Klavier und musikalische Früherziehung an der Musikhochschule Köln und Kulturmanagement an der HWP Hamburg studiert; den Diplomstudiengang Chorleitung schloss sie an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg ab. Sie war Sängerin im Kammerchor „Der junge Chor Aachen“ unter der Leitung von Fritz ter Wey und im Harvestehuder Kammerchor unter der Leitung von Claus Bantzer. Sie leitet drei Hamburger Chöre: Seit 2001 arbeitet sie mit dem Madrigalchor Eppendorf, 2004 gründete sie den Kammerchor Altona und seit 2011 leitet sie den neugegründeten Chor der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Sie arbeitet seit mehreren Jahren mit Hamburger Komponisten zusammen. Neben ihrer Tätigkeit als Chorleiterin arbeitet Uschi Krosch regelmäßig als Gesangscoach für das Theater und hat u.a. am Thalia Theater Hamburg, Kampnagel, Theater Göttingen und am Theater Bremen Produktionen musikalisch betreut.