Catherine Lamb ist 1982 in Olympia/Washington geboren. Seit ihrer Kindheit spielt und komponiert sie Musik. Schon früh wandte sie sich von der klassischen Ausbildung, welche sie genoss, ab, um die Strukturen und die Intonation in der klassischen hinduistischen Musik zu erforschen. Im Laufe dieser Studien übte der indische Filmregisseur Mani Kaul durch seine philosophischen Ansätze einen wichtigen Einfluss auf sie und ihre Musik aus. Von 2004 bis 2006 studierte sie am California Institute of the Arts (experimentelle) Komposition unter James Tenney und Michael Pisaro, die sie als Mentoren stark beeinflussten. Catherine Lamb hat bereits für zahlreiche Musiker und Ensembles in Nordamerika und Europa Werke komponiert und hat zusammen mit Laura Steenberge in Los Angeles die experimentelle Reihe Singing By Numbers mitentwickelt. Sie interpretiert und erforscht zusammen mit Johnny Chang die Musik von Viola Torros und arbeitet regelmäßig mit Bryan Eubanks in Berlin zusammen, mit welchem sie auch das Label Sacred Realism betreibt.