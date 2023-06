1984 als Ensemble für zeitgenössische Vokalmusik unter dem Dach von Musik der Jahrhunderte gegründet, agieren die Neuen Vocalsolisten Stuttgart seit dem Jahr 2000 künstlerisch autonom als Kammermusik- und Musiktheater-Ensemble. Die sieben Konzert- und Opernsolisten verstehen sich vor allem als Forscher und Entdecker, die intensiv mit arrivierten und jungen Komponisten zusammenarbeiten. Mit seinem Stimmspektrum, das vom Koloratursopran über den Countertenor bis hin zum schwarzen Bass reicht, beschäftigt sich das Ensemble mit der Recherche neuer Klänge und Stimmtechniken sowie vokaler Artikulationsformen. Das Musiktheater und die interdisziplinäre Arbeit mit Elektronik, Video, bildender Kunst und Literatur sind dabei ebenso Teil des Konzepts wie die Konfrontation von Elementen aus der Alten und der Neuen Musik. Partner der Neuen Vocalsolisten sind hochkarätige Spezialisten-Ensembles und Rundfunkorchester, international bedeutende Opernhäuser, die freie Theaterszene, elektronische Studios sowie zahlreiche Veranstalter von Festivals und Konzertreihen Neuer Musik in aller Welt. Internationale Beachtung fanden in den vergangenen Jahren Musiktheaterproduktionen wie Freizeitspektakel von Hannes Seidl und Daniel Kötter mit Aufführungen in Venedig, Stuttgart, Madrid, Oslo und Warschau, José-María Sánchez-Verdús Aura in Madrid, Stuttgart, Venedig, Berlin und Hamburg, Brian Ferneyhoughs Shadowtime in München, Paris, London und New York oder Julio Estradas Murmullos del Páramo in Stuttgart, Madrid, Venedig und México City. Ihre Produktionen mit vokalem Kammer-Musik-Theater, dem Genre, das von den Neuen Vocalsolisten nachhaltig geprägt wurde, mit Werken von Oscar Strasnoy, Lucia Ronchetti, Luciano Berio, Luca Francesconi, Claude Vivier, Friedrich Cerha, Giovanni Bertelli und anderen sind in vielen Ländern Europas, den USA und in Argentinien zu sehen.