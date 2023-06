Jonathan Stockhammer studierte zunächst Chinesisch und Politologie, später Komposition und Dirigieren in seiner Heimatstadt Los Angeles. Noch während des Studiums sprang er für eine Reihe von Konzerten beim Los Angeles Philharmonic ein. In der Folge wurde er eingeladen, dem Chefdirigenten Esa-Pekka Salonen zu assistieren. Mit Abschluss seiner Studien zog er nach Deutschland um und entwickelte enge künstlerische Beziehungen zu bekannten europäischen Ensembles wie Ensemble Modern, Ensemble Musikfabrik und Ensemble Resonanz. Inzwischen hat er sich sowohl in der Welt der Oper als auch der klassischen Symphonik und der zeitgenössischen Musik einen Namen gemacht. Regelmäßig zu Gast war er seit 1998 bei der Opéra National de Lyon, wo er unter anderem die französische Erstaufführung von Dusapins Faustus, the Last Night leitete. 2009 führte er mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart zwei Werke von Wolfgang Rihm auf: die Uraufführungen von Proserpina und von Deus Passus. Im Pariser Théâtre du Châtelet begeisterte er 2010 in Sondheims Little Night Music mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France. Im Februar 2013 gab er sein Debüt an der New York City Opera mit Thomas Adès‘ Powder her Face. Im symphonischen Bereich hat Jonathan Stockhammer bereits zahlreiche renommierte Klangkörper geleitet. Dazu zählen das Oslo Philharmonic Orchestra, NDR Sinfonieorchester, Sydney Symphony Orchestra und die Tschechische Philharmonie. Er war bei Festivals wie den Salzburger Festspielen, den Donaueschinger Musiktagen und Wien Modern zu Gast.