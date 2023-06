Peter Veale, in Neuseeland geboren und in Australien aufgewachsen, begann bereits im Alter von sechs Jahren mit seiner musikalischen Ausbildung. Zunächst lernte er Geige und Klavier, entschloss sich aber bald, Oboe zu lernen. Er studierte bei Heinz Holliger in Freiburg, entschied sich aber bald gegen den Beruf des Orchestermusikers. Stattdessen konzentrierte er sich unter der Führung von Francis Travis auf das Dirigieren. Dessen Nutzen sieht er nicht nur in der praktischen Anwendung: „Es ist für jeden Musiker gewinnbringend, Musik und ihre Aufführung auch einmal von der anderen Seite her zu betrachten.“ Seine Arbeit als Mitglied des ensemble recherche (1986-94), des Württembergischen Kammerorchester Heilbronn (1986-96) und des Ensemble Musikfabrik bereichert Veale durch seine Tätigkeit als Solist, Kammermusiker, Dozent, Buchautor (Die Spieltechnik der Oboe – gemeinsam mit Claus-Steffen Mahnkopf) und als Herausgeber der Reihe Contemporary Music for Oboe. Für Peter Veale wurden bis heute mehr als 50 Werke komponiert.