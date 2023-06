Ilan Volkov wurde 1976 in Israel geboren. Seine Dirigentenlaufbahn begann er im Alter von 19 Jahren. Er studierte am Royal College of Music in London und wurde bereits während seines Studiums erster Dirigent des London Philharmonic Youth Orchestra und assistierender Dirigent beim Boston Symphony Orchestra. 2003 wurde er zum ersten Dirigenten des BBC Scottish Symphony Orchestra ernannt und wurde 2009 dessen erster Gastdirigent. In der Saison 2011/12 nahm Volkov seine Beschäftigung als Musikdirektor und erster Dirigent des Iceland Symphony Orchestra auf. Seit 2012 kuratiert und leitet er zudem das Festival für zeitgenössische Music Tectonics in Island. Als ständiger Gast bei den führenden Orchestern weltweit arbeitet Ilan Volkov regelmäßig mit vielen, internationalen Ensembles, wie z.B. dem Israel Philharmonic Orchestra, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg und dem Ensemble Modern zusammen. Höhepunkte seiner jüngsten Auftritte verzeichnete er mit dem Konzerthausorchester Berlin, mit dem Orchestre National de Belgique und dem Atlanta Symphony Orchestra.