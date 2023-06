Der Komponist Wolfgang Rihm SWR

wurde 1952 in Karlsruhe geboren. Er studierte zwischen 1968 und 1976 Komposition in Karlsruhe, Köln und Freiburg bei Eugen Werner Velte, Karlheinz Stockhausen, Klaus Huber, Wolfgang Fortner und Humphrey Searle. In Freiburg studierte er außerdem Musikwissenschaft bei Hans Heinrich Eggebrecht. Verschiedene Stipendien (u.a. Villa Massimo, Rom) und Auszeichnungen folgten, darunter der Rolf Liebermann-Preis (für Die Hamletmaschine), das Bundesverdienstkreuz, der Jacob Burckhardt-Preis der Johann Wolfgang von Goethe-Stiftung, der Bach-Preis der Stadt Hamburg und 2003 der Ernst von Siemens Musikpreis. Seit 1973 wirkt er an der Musikhochschule Karlsruhe und hat dort seit 1985 eine Professur für Komposition inne. Bei den Darmstädter Ferienkursen ist Rihm seit 1973 immer wieder ein vielbeachteter Dozent. Er ist Mitglied der Akademien der Künste München, Berlin und Mannheim; verschiedene Festivals und Reihen wurden seiner Musik gewidmet. Rihm lebt in Karlsruhe und Berlin.