Die Capella con Durezza wurde 1990 von Renald Deppe als Werkstatt-Ensemble in Wien gegründet. Die Gruppierung versucht, der vielfältigen Musik unserer Gegenwart durch sorgsam verantwortete Projektarbeit Gehör, Aufmerksamkeit und öffentlichen Diskurs zu verschaffen. Die Umsetzung ihrer höchst unterschiedlichen Programmkonzeptionen sowie die damit verbundene stilistische Vielfalt der künstlerischen Anforderungen bedingen eine stets wechselnde Präsenz an profiliert-kompetenten Musikerpersönlichkeiten. Mitglieder des Ensembles bei den Donaueschinger Musiktagen 2014 sind: Franziska Fleischanderl (Hackbrett), Rahi Sinaki (Tar), Michael Bruckner-Weinhuber (Gitarre) und Renald Deppe (Klarinette, Saxophone, Stör-und Nebengeräuschkalligraphie). Regelmäßig tritt die Capella con Durezza bei internationalen Festivals und an herausragenden Spielstätten auf (Osterfestival in Innsbruck, GrabenFestTage Wien, Bratislava Jazz Days, Moscow Forum - Internationales Festival für zeitgenössische Musik, Felsendom in Helsinki) sowie bei den Österreichischen Kulturforen in Rom, Budapest, Berlin und Krakau.