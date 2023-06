Hans Zender dirigierend SWR SWR

geboren 1936 in Wiesbaden, studierte an den Musikhochschulen Frankfurt und Freiburg Komposition (bei Wolfgang Fortner), Klavier und Dirigieren. Als Stipendiat der Villa Massimo verbrachte Zender 1963/64 und 1968/69 zwei Jahre in Rom. Von 1964-1968 war er Chefdirigent der Oper der Stadt Bonn, von 1969-1972 Generalmusikdirektor der Stadt Kiel. Von 1971-1984 leitete Zender das Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken und war maßgeblich am Profil des Festivals „Musik im 20. Jahrhundert“ beteiligt. Von 1984-1987 war Zender Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper, anschließend bis 1990 Chefdirigent des Radiokamerorkest des Niederländischen Rundfunks und Principal Guest Conductor der Opéra National, Brüssel. Von 1999-2011 war Zender ständiger Gastdirigent und Mitglied der künstlerischen Leitung des SWR-Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg. Darüber hinaus arbeitete er mit vielen anderen internationalen Spitzenorchestern zusammen. Zahlreiche maßgebliche TV- und CD-Aufnahmen dokumentieren diese Tätigkeit. Neben seiner Arbeit als international tätiger Dirigent ist Hans Zender als Komponist von Orchester- und Kammermusik, Vokalwerken und Opern bekannt geworden. Zwischen 1988 und 2000 nahm Zender eine Professur für Komposition an der Frankfurter Musikhochschule wahr. Zender ist Mitglied der Freien Akademie der Künste in Hamburg, der Akademie der Künste Berlin sowie der Bayerischen Akademie der Schönen Künste München. 2011 Gründung der „Hans und Gertrud Zender-Stiftung“. Für sein künstlerisches Wirken wurde Zender mehrfach ausgezeichnet. Seine gesammelten Aufsätze erschienen unter den Titeln Die Sinne denken 2004 bei Breitkopf & Härtel und Waches Hören. Über Musik 2014 bei Edition Akzente Hanser.