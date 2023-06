geboren 1972, studierte von 1985 bis 1993 zunächst Violoncello am Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt, danach bis 2000 Musikästhetik und Musikgeschichte sowie Analyse am Conservatoire National Supérieur in Paris und Komposition bei Brian Ferneyhough, Jonathan Harvey, Magnus Lindberg, Philippe Manoury und Tristan Murail. Von 1997 bis 2001 besuchte er Poetikseminare bei Jacques Roubaud an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. François Sarhan erhielt zahlreiche internationale Preise. Mit dem 2000 gegründeten internationalen Musiktheaterkollektiv CRwTH erarbeitete Sarhan als Komponist, Regisseur und Interpret Aufführungen seiner und fremder Werke, die auch Sprechtheater, Tanz und neue Medien einschließen. Von 1998 bis 2002 lehrte er Kontrapunkt, Harmonie und Rhythmus am Ircam und seit 1999 hat er einen Lehrauftrag in Komposition und Analyse an der Université Marc Bloch in Strasbourg inne. In der Edition Flammarion erschien 2002 sein Buch Histoire de la Musique. In letzter Zeit ist Sarhan auch als bildender Künstler und Performer hervorgetreten. Momentan arbeitet er an einem zwölfstündigen Musikprojekt, das eine Nacht umfasst und das Publikum zum Zuhören und zum Schlafen einlädt. Die Uraufführung ist für 2015 angesetzt.