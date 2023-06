Chris Newman

wurde 1958 in London geboren. 1976-1979 Ausbildung am King’s College London, Bachelor of Music. Erste Übersetzungen russischer Lyrik ins Englische. Der Akt des Übersetzens wird für die spätere Übertragung aus einem Medium in ein anderes, aus dem Leben in die Kunst, richtungsweisend. 1979 erste eigene Gedichte. 1980 Übersiedlung nach Köln, um Unterricht bei Mauricio Kagel zu nehmen. 1983 Mitbegründer der Rockgruppe Janet Smith als Sänger und Songschreiber; Selbstinszenierungen als Erweiterung des kompositorischen Akts. Beginnt 1989 zu malen. Daraus ergeben sich Installationen, die vor allem auf dieselbe Weise in zwei unterschiedlichen Medien geschaffene Arbeiten verbinden (installierte Konzerte), aber auch auf ein Medium sich konzentrierende musikalische Arbeiten. Von 2001 bis 2002 Professur an der Kunstakademie Stuttgart. Zahlreiche Ausstellungen, Bücher und CDs. Die Buch-Publikationen erscheinen u.a. bei Book Works London und im Salon Verlag Köln, die CDs seiner Werke bei Content in Schweden und Mode Records, New York. Lebt in Berlin.