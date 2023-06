Abschluss mit Flügelsturz und Air Machine

Mit der Uraufführung von Werken von Simon Steen-Andersen, Brice Pauset, Manos Tsangaris und Ondřej Adámek sind die Donaueschinger Musiktage 2014 zu Ende gegangen.

Insgesamt erlebten rund 10.000 Besucher 19 Uraufführungen sowie zwei neue Klanginstallationen, allesamt Kompositionsaufträge des Südwestrundfunks. Im Mittelpunkt des Festivals standen in diesem Jahr Komponisten, die sich neben ihrer Musik auch in unterschiedlichen Kunstgattungen ausdrücken. 17 Komponisten, deren Werke in Donaueschingen uraufgeführt wurden, waren zugleich in einer umfassenden Kunstausstellung und zahlreichen Lesungen vertreten. Zeichnungen, Skulpturen, Fotografien, Installationen, Gemälde und Videokunst erlaubten exklusive und ungewohnte Einblicke in ihr Kunstschaffen. Die uraufgeführten Werke wurden komplett in SWR2 übertragen.

Das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg hat zum Abschluss der Musiktage den Orchesterpreis 2014 für das nach Auffassung der Musiker "bemerkenswerteste Orchesterwerk des Festivals" verliehen. Er geht an die Komposition "Piano Concerto" von Simon Steen-Andersen. Die Jury war von der besonderen Klangwelt dieses Werks fasziniert: "Zum Prinzip wurde hier, was in manch einem Stück der Neuen Musik unabsichtlich passiert: dass es nach Instrumenten klingt, die irgendwie kaputt gegangen sind. Wie spannend es aber sein kann, wenn diese Idee zum Prinzip wird, wenn Klänge eines Instruments zugleich auf Anteile aus anderen Instrumentengruppen abgeklopft werden und Solist und Orchester sich bisweilen auf wundersame Weise die Hände reichen, das hat uns die Arbeit an diesem Stück und mit seinem Komponisten gezeigt." Mit der Auszeichnung verpflichtet sich das Orchester, sich für weitere Aufführungen des prämierten Werkes einzusetzen.

Vorschau 2015

Die nächsten Donaueschinger Musiktage finden vom 16. bis 18. Oktober 2015 statt. Kompositionsaufträge ergingen an Mark Andre, Richard Ayres, Mark Barden, Michael Beil, Johannes Boris Borowski, Ives Chauris, Alvin Curran, Francesco Filidei, Orm Finnendahl, Patrick Frank, Georg Friedrich Haas, Johannes Kreidler, Olga Neuwirth, Yoav Passovsky, Luis Antunes Pena, Enno Poppe, Stefan Prins, Carlos Sandoval u. a. Neben dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, dem SWR Vokalensemble Stuttgart und dem Experimentalstudio des SWR ist auch das Ensemble intercontemporain im kommenden Jahr Gast des Festivals.