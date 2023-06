Gertraud Mariam Zotter wurde in Ilz (Österreich) geboren und studierte Kunst, Design und Archäologie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien sowie parallel dazu Medizin (wissenschaftliche Arbeit zu Tropenmedizin und der Behandlung von Malaria). Sie ist auch Musikerin und hat sich bei Marcel Pérès, Patrizia Bovi und in der Auseinandersetzung mit Lykurgos auf mittelalterliche Musik spezialisiert. Sie gründete mehrere Ensembles in Berlin und gibt zahlreiche Konzerte in der ganzen Welt. Ihre musikwissenschaftlichen Studien führten sie nach Griechenland und Ägypten (Einfluss des byzantinischen und mozarabischen Gesangsstils auf die europäische Gesangstechnik des 10. und 12. Jahrhunderts). Als Sängerin setzt sie sich auch mit Lautpoesie und den Experimenten der Wiener Avantgarden des 20. Jahrhunderts auseinander, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit Otto Matthäus Zykan und Ernst Jandl. Sie hat an einer Reihe von Projekten des Ensemble Contrechamps (Genf) mitgewirkt. Derzeit unterrichtet sie Kunst und Didaktik in Berlin.