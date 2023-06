Die Beschäftigung mit zeitgenössischen Werken ist für Nicolas Hodges keine Ausnahme, sondern ein selbstverständlicher Bestandteil seines Repertoires. Sein Zugriff auf Neue Musik vereint einen klaren, analytischen Blick mit romantischer Emphase und umfasst alle expressiven und technischen Möglichkeiten des Klaviers. Meilensteine in der internationalen Karriere von Hodges waren die Uraufführung von Elliott Carters Dialogues für Klavier und Orchester mit dem Chicago Symphony Orchestra, die deutsche Erstaufführung mit den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Daniel Barenboim sowie dem Orchester der Metropolitan Opera unter James Levine und die Uraufführung von Thomas Adès Klavierkonzert In Seven Days mit der London Sinfonietta, gefolgt von weiteren Aufführungen mit dem London Symphony Orchestra und Los Angeles Philharmonic. Komponisten wie Georges Aperghis, Harrison Birtwistle, Elliott Carter, James Clarke, Hugues Dufourt, Pascal Dusapin, Beat Furrer, Wolfgang Rihm, Rebecca Saunders und Salvatore Sciarrino haben ihm Werke gewidmet. Neben seiner solistischen Tätigkeit ist Nicolas Hodges auch ein gefragter Kammermusiker. Zu seinen Partnern gehören etwa das Arditti Quartet, Adrian Brendel, Anssi Karttunen und das Trio Accanto. In der Saison 2013/14 war Nicolas Hodges erstmals Gast beim Orchestre Philharmonique de Luxembourg, beim Iceland Symphony Orchestra und dem Sydney Symphony Orchestra. Wiedereinladungen führten ihn u.a. zum BBC Symphony und zum BBC Scottish Symphony Orchestra. In Rezitalen und Kammermusikkonzerten war Nicolas Hodges in Glasgow, Helsinki, in der Kölner Philharmonie, bei der South Bank London, in Prag und bei den Festivals Arcana, Acht Brücken Köln und Huddersfield.