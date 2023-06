Das 1946 gegründete SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg identifiziert sich bis heute mit den Idealen seiner „Gründerväter“, die der festen Überzeugung waren, dass die engagierte Förderung der neuen Musik ebenso wichtiger Bestandteil des Rundfunk-Kulturauftrags ist wie der pflegliche Umgang mit der großen Tradition. In diesem Sinne haben die Chefdirigenten von Hans Rosbaud über Ernest Bour bis zu Michael Gielen gearbeitet und einen Klangkörper herangebildet und kultiviert, der für seine schnelle Auffassungsgabe beim Entziffern neuer, „unspielbarer“ Partituren ebenso gerühmt wird wie ihm andererseits der Umgang mit den Erkenntnissen „historischer Aufführungspraxis“ keineswegs fremd ist.

Unroutinierter Umgang mit der Tradition, Aufgeschlossenheit für das Neue und Ungewöhnliche: Tugenden, über die auch Chefdirigent Sylvain Cambreling in ungewöhnlichem Maße verfügt. Seine Interpretationen von Mozart, Berlioz, Debussy und Messiaen setzten ebenso Maßstäbe wie sein Engagement für zeitgenössische Musik. Von 1999 bis 2007 arbeiteten Michael Gielen und Hans Zender als ständige Gastdirigenten mit dem Orchester und bildeten gemeinsam mit Chefdirigent Sylvain Cambreling ein in der internationalen Orchesterlandschaft beispielloses Triumvirat.

Dass man mit hohen Ansprüchen Erfolg haben kann, beweist das Orchester bis heute. Von Beginn an ist es auf den wichtigen Bühnen der Welt gefragter Gast. So spielte es u.a. in der New Yorker Carnegie Hall die amerikanische Erstaufführung von Bernd Alois Zimmermanns Requiem für einen jungen Dichter. Bedeutende Großprojekte fanden in den letzten Jahren unter anderem bei den Salzburger Festspielen, bei der 1. RUHRtriennale und in der Kulturhauptstadt Europas Graz statt. Regelmäßig gastiert das Orchester in Wien und Paris, Brüssel und Berlin, Luzern, Straßburg, Frankfurt und Köln.

Mehr als 300 Werke sind auf CD erschienen, so zum Beispiel unter der Leitung von Michael Gielen ein vollständiger und vielbeachteter Zyklus der Sinfonien von Gustav Mahler. In Kürze erscheint eine 8 CDs umfassende Box mit den Orchesterwerken von Olivier Messiaen unter der Leitung von Sylvain Cambreling.

Ungewöhnliche Konzert-Konzepte unterstreichen das besondere Profil des Orchesters: So etwa die Verschränkung von Haydns Sieben letzten Worten mit Messiaens Et exspecto resurrectionem mortuorum und literarisch-theologischen Betrachtungen von Martin Mosebach oder eine „Hommage à Mozart“ gemeinsam mit dem Freiburger Barockorchester. „Zwischenräume“ hieß das aufsehenerregende Cross-Over-Projekt, bei dem das SWR Sinfonieorchester gemeinsam mit den Söhnen Mannheims eine konzeptionelle Verbindung von Popmusik und Orchesterrepertoire schuf und damit auf einer Tournee von Publikum und Presse begeistert gefeiert wurde.