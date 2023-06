wurde 1963 in Innsbruck geboren und wuchs in Tirol auf. Nach Klavier- und Kompositionsstudien an der Musikhochschule Wien begann er seine künstlerische Karriere. Diese ist wesentlich von einer lustvollen Erforschung der heutigen Moderne geprägt. Die Zusammenarbeit mit Komponisten und Komponistinnen wie Friedrich Cerha, Heinz Holliger, Isabel Mundry, Johannes Maria Staud und vielen anderen ist daher ein wesentliches Anliegen des Pianisten Larcher.

Das Suchen von Verbindungslinien und Verwandtschaften zeichnet auch die Aufnahmetätigkeit des Pianisten aus. So verknüpft er bei einer Produktion Klavierstücke von Schubert und Schönberg. Seine CDs erhielten unter anderem den Preis der Deutschen Schallplattenkritik und den Choc de la Musique. Eine exemplarische Plattform für die Vermittlung von Gegenwartsmusik konnte Larcher mit dem Festival Klangspuren schaffen, das er 1994 gründete. Seit 2006 leitet Thomas Larcher das Festival der Swarovski Kristallwelten "Musik im Riesen" in Wattens.

Zunächst trat der Komponist Larcher gegenüber dem Interpreten, Festivalleiter und Pädagogen (er leitete von 2001 bis 2004 eine Klavierklasse an der Musikhochschule Basel) in den Hintergrund. In den letzten Jahren aber widmet er sich mit großem Erfolg dem Komponieren. Er erhielt Kompositionsaufträge etwa von Till Fellner, der Mozartwoche Salzburg und dem Lucerne Festival, war als Composer in Residence bei verschiedenen Festivals und produzierte eigene Werke bei ECM. Larchers Kompositionen wurden vielfach ausgezeichnet.