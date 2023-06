Elliott Sharp bei der SWR2 NOWJazz Session II in Donaueschingen SWR SWR

der 1951 in Cleveland, Ohio, geboren wurde, zählt seit über dreißig Jahren zu den führenden Instrumentalisten und Komponisten der experimentellen New Yorker Improvisationsszene. Über 200 Veröffentlichungen demonstrieren das weit gespannte musikalische Spektrum die-ses amerikanischen Multi-Instrumentalisten. Sharp hat eigenständige Pionierarbeiten geleistet sowohl bei der Anwendung von Kompositionstechniken, die auf der Fraktal- und Chaostheo-rie basieren, als auch beim Einsatz von Real-Time-Processing in interaktiven Improvisatio-nen. Der als Gitarrist, E-Bassist und Bassklarinettist bekannt gewordene Musiker leitet interna-tional bedeutende Gruppen wie Carbon, Orchestra Carbon, Tectonics”und erraplaneu Auftrags-werke, wie das Musiktheater mPyre für die Musikbiennale Venedig 2006, wie Proof Of Erdos für die Wittener Tage für neue Kammermusik 2006 und das Orchesterstück On Corlear's Hook für die Klangbiennale 2007 des Hessischen Rundfunks, führten ihn mit dem Ensemble modern, dem Ensemble Resonanz und dem RSO Frankfurt zusammen. Als Improvisations-künstler arbeitete Sharp u.a. mit Arthur Blythe, Jack DeJohnette, Fred Frith, Billy Hart, Oliver Lake und Sonny Sharrock zusammen, aber auch mit Elektronikmusikern wie Ikue Mori, Zee-na Parkins, Perry Hoberman und Christian Marclay.