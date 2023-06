per Mail teilen

Versuch einer Standortbestimmung - Teil 2

Einleitung

Die Donaueschinger Musiktage sind hinsichtlich ihrer Funktion, ästhetischen Ausrichtung und Präsentation gewiss eine singuläre Erscheinung. Eine übergreifende Geschichte langwährender Festivals für Neue Musik ist noch nicht geschrieben; sie würde erstaunliche Resultate zeitigen, die von überraschender Übereinstimmung bis zu stark ausgeprägter Gegensätzlichkeit der einzelnen Veranstalter zeugen. Bei bislang vorgelegten Ansätzen einer Untersuchung überwiegen entweder persönliche Interessen oder aber sie können - wie im Falle des 1972 von Hans G Helms überaus klug verfassten sozialökonomischen Aufsatzes "Festivals für neue Musik" - ihren ausgeprägt nihilistischen Ansatz nicht verbergen. Die Donaueschinger Musiktage würden innerhalb dieser Geschichte gewiss eine zentrale Rolle spielen, nicht zuletzt deshalb, weil sie mit zunehmendem Alter das Objekt einer ausgeprägten Hassliebe geworden sind. Dieser Zugang, dessen Urgrund in der Aura des ältesten Festivals für aktuelle Musik zu suchen ist, konstituiert alle an das Festival gerichteten Forderungen, Wünsche, Hoffnungen, Anregungen und kritischen Repliken. Es ist daher verständlich, dass diese gelegentlich über das Ziel hinausschießen. In Donaueschingen wurde schließlich Musikgeschichte geschrieben, ja nur durch Donaueschingen ist die Musikgeschichte eines ganzen Jahrhunderts lokalisierbar.

Die Messlatte sowohl für jedes hier erklingende Werk als auch für das Festival als Gesamterscheinung liegt hoch. Ob sie jedoch angesichts des veränderten Relationsgefüges zwischen Autor, Material und Rezipient adäquat justiert ist, könnte durchaus auch bezweifelt werden. Schließlich haben sich durch die neuen Informationstechnologien und neuen Medien im letzten Dezenium nicht nur schlechthin die Wahrnehmungsmechanismen geändert (u.a. mit der Folge einer weiteren Zurückdrängung des auditiven Sinns), sondern auch die Kommunikationsmechanismen zwischen den Subjekten und Objekten des Rezeptionsaktes. Wohl auch deshalb, weil die digitalen Methoden andere Aneignungsformen mit einer viel schnelleren Verfügbarkeit ausgeprägt haben.

Gerade diese Aspekte haben aber wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung eines Festivals. So dürfte es kaum noch jemanden verwundern, dass im Zentrum seiner Aufmerksamkeit heute nicht mehr nur das einzelne Werk liegen kann, als vielmehr dessen Kontextualisierungen, die sozialer, politischer, kultureller und wirtschaftlicher Natur sein können. Alles steht mit allem in Verbindung. Irgendwie - und schwer zu fassen. Für ein Festival heute bedeutet dies noch stärker als bisher, das Bewusstsein darauf auszurichten, dass Musik ein komplexes soziales Ereignis, und nicht mehr nur auf Klang oder gar nur auf einzelne klangliche Parameter reduzierbar ist, dass Musik auch Szene, auch das Publikum, auch der Raum ist, in dem sie sich ausbreitet und die Situation, die sie prägt. Die Herstellung von Öffentlichkeit für einzelne Werke, um Unbekanntes der Meinungsbildung auszusetzen, ist mithin nur noch ein Teilaspekt im Aufgabenkatalog eines Festivals wie die Donaueschinger Musiktage.

Darüber hinaus gilt es, neue Präsentationsformen zu entwickeln, die den veränderten Kommunikationsmodi gerecht werden, die zum Beispiel die unterschiedlichen Rezeptionsbedingungen stärker mitreflektieren. "Musik ist manisch auf Kommunikation angewiesen" hat Wolfgang Rihm bereits als 25jähriger an Klaus Huber geschrieben. Übertragen auf ein Festival bedeutet dies auch, ganz allgemein eine geistige und emotionale Atmosphäre zu schaffen, die den Diskurs vor Ort auslöst und ermöglicht, die Raum gibt für Gespräche zum Beispiel, die einen "Umschlagplatz" von Informationen ausprägt, der weit über die vorgestellten Kompositionen hinausgeht. Sarat Maharaj, einer der Koautoren der Documenta 11 wies bei der Eröffnung der Ausstellung darauf hin, dass Kunstwerke "epistemologische Maschinen" seien. Er versteht darunter Werkzeuge, "um Differenzen anzulocken, herbeizuführen, auf sie zuzugehen, um das ‚Fremde’, ‚Unbekannte’, ‚Andere’ zu erkennen." Um Fragen zu stellen.

Eine Beschreibung der Funktion eines Festivals kann unter diesen Umständen denn auch nur im dialektischen Wechselspiel von idealtypischer Vorstellung über dessen Form und Inhalt und den Erwartungshaltungen, die an das jeweilige Festival durch "sein" Publikum gerichtet werden, erfolgen. Schließlich ist der künstlerische Entwurf selbst durch die pure Präsenz einer bestimmten Menschengruppe bereits schon vordefiniert. Von Bedeutung sind zudem (zumal es sich bei den Donaueschinger Musiktagen um das älteste Festival für zeitgenössische Musik handelt) historische Implikationen. Dazu zählen auch Klischee-Vorstellungen und das positive Potential ideologischer Prägungen. Auf drei dieser Ausprägungen Art möchte ich mich hier konzentrieren.