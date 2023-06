Versuch einer Standortbestimmung - Teil 4

Donaueschingen - das Arbeitsfestival

"Kunst ist in den gesellschaftlichen Randbezirk elitären Genusses abgeschoben worden. Im Elfenbeinturm mag selbst die unbequeme Kunst es sich wohl sein lassen. Es gilt, sie von dort ins Zentrum gesellschaftlicher Wirklichkeit zurückzuholen", schreibt Hans G Helms in dem oben erwähnten Aufsatz. Wiewohl die Dämme längst gebrochen sind, freilich auch mit dem Resultat, dass die Neue Musik ihre Exklusivität zunehmend einbüßt, kann dies auch 30 Jahre später keine Aufgabe eines Festivals sein, das sich ausschließlich der zeitgenössischen Musik verpflichtet fühlt. Denn die Festivalform mit seiner Einschränkung auf eine Kunstepoche befördert geradezu den Nischencharakter. Zudem ist Helms Forderung insofern undialektisch, als die Neue Musik - und sei sie nach wie vor in einem Elfenbeinturm - nun mal Teil der "gesellschaftlichen Wirklichkeit" ist. Und wer vermag schon zu definieren, wo sich das Zentrum befindet? In der Mitte? Das gegenwärtige Streben der "großen Politik" hinein in die neue Mitte offenbart nachdrücklich, dass dort ja doch nur Durchschnittliches zu finden ist. Da sind mir die Ränder schon lieber.

Nichts desto trotz gilt es freilich auch weiterhin, avancierte Musik der Zeit noch stärker in das allgemeine Musikleben zu integrieren. Das ist jedoch nicht vordergründig die Aufgabe der Donaueschinger Musiktage. Sie verstehen sich weiterhin als ein Arbeitsfestival und damit durchaus auch als eine Art Branchentreff, bei dem die Musik zu sich selbst kommen kann. Dies ist gewiss keine unproblematische Zielsetzung, in einem Umfeld, in der die Zeit einer hermetischen, nur um sich selbst - die Kunstwelt im Allgemeinen, der Künstler im Besonderen - kreisenden Kunst vorbei ist. Dieses "Zu-Sich-Selbst-Kommen" ist nicht als Abgrenzung von Anregungen aus anderen Künsten, Wissenschaften oder Philosophien zu verstehen, sondern einzig vor dem Hintergrund eines überlauten, ausschließlich von merkantilen Kriterien geprägten Musikbetriebs, dessen Überbietungsdramaturgien mittlerweile geradezu groteske Züge angenommen haben.

In dem Wissen, dass diese Überbietungsmechanismen freilich selbst Teil der Moderne gewesen sind, verstehen sich die Donaueschinger Musiktage als ein Ort, an dem das tastende Suchen noch möglich ist. Dies ist auch der einzige Grund, weshalb Donaueschingen ein Uraufführungsfestival ist und bleiben sollte. Nur die potentielle Möglichkeit, alles "hinter sich zu lassen", schafft Raum für neue Anfänge. Die Forderung so mancher Kritiker, in Donaueschingen weniger Werke aus der Taufe zu heben, als vielmehr "erprobte" Kompositionen zu präsentieren, ist Ausdruck eines übergroßen Sicherheitsdenkens bzw. einer großen Sehnsucht nach dem neuen Genie. Gösta Neuwirth, der in der Psychoanalyse bewandert ist, machte mich darauf aufmerksam, dass mit dem Geniekult der Wunsch verknüpft ist, sich gewissermaßen in einer Person einen ewig jungen Vater zu halten; so wie die Väter sich das immer wünschen, dass die Söhne ewig handhabbare Kleinkinder blieben.

So wird Donaueschingen auch dann weiterhin neue Technologien oder technische Apparaturen präsentieren, wenn sich im Umgang mit ihnen noch keine adäquate Ästhetik ausgebildet hat. Vollzieht sich doch bekanntlich deren Ausbildung nur in der Praxis. Nur sollten wir uns davor hüten, die Idee vom Neuen und vom Fortschritt, die uns (warum auch immer) offenkundig nach wie vor stark beschäftigt, auf das Gebiet der Maschinen zu transponieren. Technologischer Fortschritt bedingt nicht automatisch künstlerischen Fortschritt und Quereinsteiger sind nicht automatisch die "besseren" Künstler.

In diesem Sinne sind die Donaueschinger Musiktage gewissermaßen eine "Baustelle Musik". Und auf einer Baustelle gibt es selbstverständlich auch Rohbauten, in denen bekanntlich Potenzen für Zukünftiges liegen. Auf einer Baustelle wird entworfen, aber auch verworfen - und dann kann schon einmal eine Investitionsruine zurückbleiben. Scheitern ist mithin Teil des Konzepts. Und Scheitern hat bekanntlich eine katalysatorische Funktion. Ganz besonders dann, wenn sich das Publikum als meinungsbildende Multiplikatoren aus einer Schar ausgeprägter Individualisten von hoher Fachkompetenz zusammensetzt, wie es, außer hier in Donaueschingen, in dieser Konzentration wohl sonst nirgends in der Welt vorzufinden ist. Anstöße geben und Anstoß erregen, Diskurse auslösen - grundlegende Prämissen des Festivals -, fällt da auf einen ganz besonderen Humusboden. Damit wird aber auch deutlich, weshalb Wertungen über einzelne Werke und/oder Komponisten, die direkt im Zusammenhang mit Donaueschingen stehen, sich im tagesaktuellen Musikleben ganz schnell relativieren. In diesem Sinne funktionieren die Donaueschinger Musiktage in gewisser Weise wie ein "white cube" des aktuellen Musiklebens.

Die Donaueschinger Musiktage sind auch ein Ermöglichungsort. Auch insofern ist das Herstellen von Öffentlichkeit an den drei Tagen des Festivals nur ein Teilaspekt im Aufgabenkatalog. Von gleicher Bedeutung ist die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Instrumentarien, die hinsichtlich Professionalität, technologischer Ausrüstung, Spieltechnik, mentaler Offenheit und Organisationsstruktur "auf der Höhe der Zeit" sind. Dazu zählen in Donaueschingen u.a. zwei Institutionen, die jeweils zu den weltweit führenden ihrer Art zählen: das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg und das Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des SWR. Der - insbesondere von jüngsten Komponisten - immer wieder zu hörenden Forderung, die beiden Sinfoniekonzerte des Festivals zugunsten multimedialer Veranstaltungen aus dem Programm zu streichen, kann - neben vielen anderen Gründen - schon allein deshalb nicht entsprochen werden, weil wir in diesem Falle einmalige Ressourcen brach liegen lassen würden.