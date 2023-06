Der SWR verliert eine große Energiequelle, die Neue Musik einen ihrer besten Fürsprecher

Armin Köhler, geboren 1952 in Aue/Sachsen. 1970 bis 1974 Musikstudium an der Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" in Dresden, danach Soloposaunist an einem Theater in Deutschland; 1977 bis 1980 Musikwissenschaftsstudium an der Leipziger Universität; 1980 bis 1990 tätig beim Musikverlag Edition Peters, Leipzig als Entwicklungslektor und Leiter der Spezialabteilung für Neue Musik in Dresden.



1990 bis 1992 Redakteur beim Deutschen Fernsehfunk; von 1984 bis 1992 Lehraufträge an der Musikhochschule "Carl Maria von Weber" in Dresden (Leitung des Studios für Neue Musik) und an der Universität in Leipzig; 1988 Mitbegründer und Herausgeber der Zeitschrift "Positionen – Beiträge zur Neuen Musik".



Seit 1992 Redaktionsleiter Neue Musik beim Südwestrundfunk in Baden-Baden und künstlerischer Leiter der Donaueschinger Musiktage. Zahlreiche Publikationen und Sendungen zur zeitgenössischen Musik. Als Redakteur, Autor und Regisseur u.a. verantwortlich für die 120-teilige Sendereihe "Vom Innen und Außen der Klänge. Die Hörgeschichte der Musik des 20. Jahrhunderts" und für die Serie "Erlebte Geschichte".



Lehrtätigkeiten führten ihn zu den Darmstädter Ferienkursen, an die Musikhochschulen Basel, Dresden, Freiburg, Karlsruhe, Nürnberg, Peking, Trossingen, Wien, Zürich u.a. sowie an die Universitäten in Leipzig, Berlin und Zürich. Seit 2009 war er Kuratoriumsmitglied des Goetheinstituts München, seit 1994 des Experimentalstudios des SWR und seit 2009 zahlreicher Gremien des Deutschen Musikrats.