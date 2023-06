Yoav Pasovsky (privat)

Yoav Pasovsky wurde 1980 in Israel geboren. Er studierte Komposition an der Universität der Künste Berlin. Zu seinen Lehrern zählen Daniel Ott, Walter Zimmermann, Stephan Winkler (Komposition) und Wolfgang Heiniger (Elektronische Musik). In seinen Werken setzt sich Pasovsky mit Themen wie Wahrnehmung und kognitive Prozesse, Intermedialität, ostasiatische Ästhetik sowie mit dem Spannungsfeld zwischen Kreativität und Wissenschaft auseinander.

Yoav Pasovsky was born in Israel in 1980. He studied composition at the University of the Arts in Berlin with Daniel Ott, Walter Zimmermann, Stephan Winkler (composition) and Wolfgang Heiniger (Electronic Music). In his works Pasovsky is dealing with topics like perception and cognitive processes, intermediality, East Asian aesthetics, and with the interrelation between creativity and science.