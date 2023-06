Johannes Boris Borowski Martin Becker

Johannes Boris Borowski wurde 1979 in Hof geboren. Er studierte Komposition bei Hanspeter Kyburz in Berlin und Marco Stroppa in Paris sowie Musiktheorie bei Jörg Mainka in Berlin. 2007 - 2014 unterrichtete er Tonsatz, Gehörbildung, Analyse und Instrumentation an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Seine Kompositionen werden im In- und Ausland gespielt, darunter von bedeutenden Ensembles und Orchestern wie dem Ensemble intercontemporain, Ensemble Modern, International Contemporary Ensemble, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Chicago Symphony Orchestra, Lucerne Festival Academy Orchestra und geleitet von Dirigenten wie Pierre Boulez, Susanna Mälkki, George Benjamin, Peter Eötvös und Daniel Barenboim. Seine Werke wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Hanns-Eisler-Preis Berlin und dem Kompositionspreis der Landeshauptstadt Stuttgart. Borowski war Stipendiat an der Cité Internationale des Arts in Paris (2007), auf Schloss Wiepersdorf (2011) und Baldreit-Stipendiat in Baden-Baden (2012).

Johannes Boris Borowski was born in Hof in 1979. He studied composition with Hanspeter Kyburz in Berlin and Marco Stroppa in Paris and music theory with Jörg Mainka in Berlin. From 2007–2014, he taught composition, ear training, and instrumentation at Berlin’s Hochschule für Musik Hanns Eisler. His compositions have been played domestically and abroad, including famous ensembles and orchestras such as Ensemble intercontemporain, Ensemble Modern, International Contemporary Ensemble, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Chicago Symphony Orchestra, Lucerne Festival Academy Orchestra with conductors such as Pierre Boulez, Susanna Mälkki, George Benjamin, Peter Eötvös and Daniel Barenboim. His works have been awarded several prizes, including the Hanns-Eisler-Preis Berlin and Kompositionspreis der Landeshauptstadt Stuttgart. Borowski was a fellow at Cité Internationale des Arts in Paris (2007), Schloss Wiepersdorf (2011) and a Baldreit Fellow in Baden-Baden (2012).