Thierry Bruehl, geboren 1968 in Paris. Theater-, Opern- und Filmregisseur. Seit 1994 rund 80 Schauspiel- und Musiktheater-Inszenierungen, zuletzt beim eclat-Festival Stuttgart, Acht Brücken Festival Köln, ópera d’hoy Madrid und bei der Biennale in Venedig. Seit 2005 Gastprofessor für Dramaturgie und Regie am Mozarteum in Salzburg. Bruehl ist Mitinitiator und Mitglied der künstlerischen Leitung von Klang 21 – Verein zur Förderung zeitgenössischer Musik und darstellender Kunst, der unter anderem das Taschenopernfestival in Salzburg ins Leben gerufen hat. Seit 2009 arbeitet Thierry Bruehl mit mehreren renommierten Klangkörpern auf dem Gebiet der zeitgenössischen Musik zusammen, wie dem Quatour Diotima, dem Österreichischen Ensemble für Neue Musik, dem Ensemble Modern und dem Ensemble musikFabrik. Thierry Bruehl lebt in Berlin.

Thierry Bruehl was born in Paris in 1968. A theater, opera, and film director, since 1994 he has presented around 80 theatrical and operatic productions, most recently at eclat-Festival in Stuttgart, Acht Brücken Festival in Cologne, ópera d’hoy in Madrid and at the Venice Biennale. In 2005, he held a guest professorship for dramaturgy and directing at Salzburg’s Mozarteum. Bruehl is co-initatior and member of the artistic direction of Klang 21: Verein zur Förderung zeitgenössischer Musik und darstellender Kunst, which founded the Salzburg Taschenopernfestival. Since 2009, Thierry Bruehl has worked with several prominent ensembles in the realm of contemporary music, including Quatour Diotima, the Österreichischen Ensemble für Neue Musik, Ensemble Modern and Ensemble musikFabrik. Thierry Bruehl lives in Berlin.