aMass für verstärktes Ensemble

Mit einem Vergrößerungsglas lässt sich Licht zu einem einzigen, hellen Punkt bündeln, der imstande ist, eine Flamme zu entzünden. Diese Entflammung ist transformativ: sie verändert eine Materie dauerhaft. In diesem Sinne verwendet aMass die Verstärkung als Vergrößerungsglas, um die Wahrnehmung auf einen einzigen Punkt zu richten, in der Hoffnung, ihn zu „entzünden“. Der Fokus der Wahrnehmung soll eine Transformation erfahren – in einen Zustand, von dem aus die Rückkehr zum vorherigen, weniger detailreichen Status schwer bis unmöglich ist. Anders gesagt: Indem die Wahrnehmung auf spezifische Klänge gerichtet wird, werden die ihnen eigenen, aber üblicherweise ungehörten Details in den Vordergrund gestellt und dadurch das Hören der Klänge dauerhaft verändert – (zumindest im Rahmen der durch das Stück erzeugten Realität).

Auf das 2014 entstandene Werk viscosity für verstärktes Streichtrio aufbauend, ist aMass gleichsam obsessiv auf wuchernde klangliche Texturen gerichtet – auf Klangmassen, die an ihrer Oberfläche relativ statisch wirken, während sie im Inneren von unvorhersehbaren, chaotischen Veränderungen bestimmt sind. Die Verstärkung wirkt dabei als vergrößernde Kraft, als eine Art auditive Prothese, die die Wahrnehmung steigert und winzige Merkmale zutage fördert, die dem „bloßen“ Ohr ansonsten verborgen bleiben würden. Indem diese Prothese die normale Wahrnehmung der Realität transformiert, hat sie auf alle Zuhörer einen zeit- und wirkungsgleichen Effekt. Dagegen wirkt sich die erwähnte transformative „Entflammung“ gerade nicht in identischer Weise auf alle Hörer aus; vielmehr hat sie eine individuelle Veränderung des jeweils verinnerlichten Hörparadigmas zur Folge und ist damit graduell und qualitativ für jeden Hörer verschieden. Diese Veränderung zerteilt die Oberfläche der Klänge und lädt die Zuhörer dazu ein, auf eigene Faust herauszufinden, was darunter freigelegt wird. Was da gefunden werden kann, offenbart, so glaube ich, etwas Grundlegendes – nicht nur über die Klänge selbst, sondern auch über den Hörer, der sie erfasst, über den Komponisten, der sie gewählt hat und über die Musiker, die sie zur Aufführung bringen.

amass: etwas zusammentragen (Energie, Klang, Materie)

a mass: ein Objekt, ein Gewicht, eine Einheit

a Mass: ein Ritual, ein Sammeln und Übertragen von Energie in und zwischen Körpern

Mark Barden (Übersetzung aus dem Englischen: Michael Rebhahn)

A magnifying glass is a tool that can concentrate light into a single, bright point capable of igniting a flame. This ignition is transformative: It alters matter permanently. Analogously aMass uses a tool, amplification, to concentrate perception on a single point in the hopes of "igniting" it—of causing it, the perceptual focus, to undergo a transformation to an altered state from which a return to its previous state, one less rich in detail, is difficult if not impossible. In other words, concentrating perception in this way on specific sounds foregrounds usually unheard details they contain, thus 'permanently' (at least within the world created when listening to the work) changing the way one hears the sounds.

Built upon an existing work written in 2014 for amplified string trio entitled viscosity, aMass obsessively targets metastatic sonic textures—masses of sound that are relatively static on the macrolevel yet full of unpredictable, chaotic change on the microlevel. Amplification functions as a magnifying force, a sort of auditory prosthesis that heightens perception, unearthing minute features otherwise imperceptible to the unaided ear. Though this prosthesis is, in a sense, transformative, in that it alters the normal perception of reality, it affects all listeners at the same time in the same way. In contrast, the transformative "ignition" to which I refer does not affect all listeners at the same time and in the same way; rather, it is an individual shift in the embodied listening paradigm, different in quality and degree for each listener. This shift cleaves through the surface of the sounds, inviting the audience to explore on their own terms what is exposed underneath. What is found there, I believe, reveals something essential not just about the sounds themselves but also about the listener apprehending them, the composer who chose them, and the musicians who enact them.

amass: to gather (energy, sound, matter) together

a mass: an object, a weight, eine Einheit

a Mass: a ritual, a gathering and transmission of energy among and between bodies

