Luís Antunes Pena Frederike Wetzels

Luís Antunes Pena wurde 1973 in Lissabon geboren. Er studierte zuerst Komposition und Elektronische Musik bei António Pinho Vargas an der Musikhochschule in Lissabon und später mit Nicolaus A. Huber, Dirk Reith und Günter Steinke an der Folkwang-Hochschule in Essen. Er besuchte außerdem Kompositionskurse von Emmanuel Nunes und Gérard Grisey in Lissabon und Paris. Noch während des Studiums gründete er zusammen mit Diana Ferreira und João Miguel Pais das internationale Festival für aktuelle Musik – Jornadas Nova Música – Aveiro (1995-2000). Seit 1999 ist er in Deutschland verwurzelt. Der Fokus seiner Arbeit liegt auf der Suche nach einer Musik, die auf der instrumentalen und elektronischen Resynthese von Rauschen und Alltagsklängen basiert. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit mit Konzepten um das Rauschen und den Rhythmus als Puls. Seine Musik wurde von Künstlern wie David Cronenberg oder Mircea Cantor beeinflusst. Seine Werke wurden von Institutionen wie der Gulbenkian-Stiftung, dem ZKM Karlsruhe, der Philharmonie Essen, dem Deutschen Musikrat, dem Deutschlandfunk, dem WDR, der Casa da Música Porto, dem Auswärtigen Amt, den Kasseler Musiktagen, der Christoph Delz Stiftung, dem SWR oder der Kulturstiftung Cottbus in Form von Kompositionsaufträgen und Umsetzung von Projekten unterstützt. Er unterrichtete elektronische Musik und Analyse an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Seit 2011 unterrichtet er Klanginteraktion als Komposition an der Musikhochschule Trossingen. Er pflegt eine intensive Zusammenarbeit mit internationalen Ensembles. Darüber hinaus arbeitet er mit den Musikern Nuno Aroso und Francesco Dillon zusammen und gründete mit ihnen 2010 das Trio ruído vermelho (rotes Rauschen) für Schlagzeug, Cello und Elektronik.

Luís Antunes Pena was born in Lisbon in 1973. First he studied composition and electronic music with António Pinho Vargas at the Lisbon Academy of Music, then with Nicolaus A. Huber, Dirk Reith and Günter Steinke at the Folkwang Academy in Essen. He also attended composition courses with Emmanual Nunes and Gérard Grisey in Lisbon and Paris. During his studies he co-founded the international festival for contemporary music – Jornadas Nova Música – Aveiro (1995-2000) with Diana Ferreira and João Miguel Pais. Since 1999 he has been based in Germany. The focus of his work is the quest for a music based on the instrumental and electronic resynthesis of noise and everyday sounds. A further point of emphasis is working with concepts connected to white noise and rhythm as pulse. His music is influenced by such artists as David Cronenberg or Mircea Cantor. His works have been supported by the Gulbenkian Foundation, ZKM Karlsruhe, Philharmonie Essen, Deutscher Musikrat, Deutschlandfunk, WDR, Casa da Música Porto, Foreign Office, Kassel Music Days, Christoph Delz Foundation, SWR and the Cottbus Culture Foundation in the form of commissions for compositions and the realization of projects. He taught electronic music and analysis at the Karlsruhe Academy of Music. Since 2011 he has taught sound interaction as composition at the Trossingen Academy of Music. He collaborates closely with international ensembles. In addition, he works with the musicians Nuno Aroso and Francesco Dillon, with whom he founded the trio ruído vermelho (‘red noise’) consisting of percussion, cello and electronics.