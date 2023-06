Stephan Winkler Jean Gies

Stephan Winkler wurde 1967 in Görlitz geboren und studierte von 1985-1991 Komposition und Violoncello in Berlin. Seitdem komponiert, dirigiert, produziert, arrangiert und unterrichtet er. 1990 gründete er an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin das erste Ensemble für Neue Musik (heute: ECHO), das er zehn Jahre leitete. Zwischendurch lebte er in New York, Paris, Rom und Prag. Von 2000-2011 verwirklichte er mit Michael Beil audiovisuelle Konzertkonzepte unter dem Namen SKART. Bisher schrieb Stephan Winkler u.a. ein abendfüllendes Musiktheaterwerk, vier Stücke für großes Orchester (eines davon mit Kinderchor) sowie viel groß- und kleinbesetzte Kammermusik – manche davon mit Zuspiel, einige mit Video. 1998 veröffentlichte er eine CD mit Max Goldt, 2005 eine Dual-Disc (CD/DVD) mit drei seiner Kammermusikwerke und einem Video von Jesko Marx. Mit dem Künstlerduo (e.) Twin Gabriel arbeitet Stephan Winkler seit den späten 1980er Jahren immer wieder sporadisch zusammen – so zuletzt 2007 bei der Produktion von KUNSTKOLLER, einem hysterischen Kommentar zum Kunstbetrieb.

Stephan Winkler was born in Görlitz in 1967 and studied composition and cello in Berlin from 1985-1991. Since then he has composed, conducted, produced, arranged and taught. In 1990 he founded the first ensemble for New Music (today called ECHO) at the Hanns Eisler Academy of Music in Berlin, and was its director for ten years. Since then he has lived in New York, Paris, Rome and Prague. From 2000-2011 he realized audiovisual concert conceptions with Michael Beil under the joint name SKART. Stephan Winkler’s output includes an evening-long music theatre work, four pieces for large orchestra (one also with children’s choir) and a large amount of chamber music for large and small formations – some with fixed media, a few with video. In 1998 he released a CD with Max Goldt, and in 2005 a dual disc (CD/DVD) with three of his chamber works and a video by Jesko Marx. Winkler has worked repeatedly but sporadically with the artist duo (e.) Twin Gabriel since the late 1980s – most recently in 2007 on the production of KUNSTKOLLER, a hysterical commentary on the art scene.