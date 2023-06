Patrick Frank Privat

Patrick Frank, geboren 1975 in Rio de Janeiro/Brasilien. Klavier-, Musiktheorie-, Kompositionsstudium an der ZHdK in Zürich. Studium der Kulturwissenschaften, Philosophie und Soziologie an der Universität Luzern. Er realisierte verschiedene Kunstprojekte, darunter SEIN/NICHTS (WorldNewMusic Days04', Zürich 2003), Konzert-Installation Limina (IGNM, Basel 2006), Projekt Limina (Europäischen Zentrum der Künste Hellerau, Dresden 2007), wir sind aussergewöhnlich I – III (Sophiensaele Berlin, Gessnerallee Zürich, Festival Tonlagen, Dresden 2013-14), Freiheit – die eutopische Gesellschaft I – III (Donaueschinger Musiktage 2015, Gessnerallee Zürich, Genf 2015-16). Buchveröffentlichung als Herausgeber und Co-Autor Projekt Limina: Indifferenz in Kunst und Kultur. 2010 beginnt er die Arbeit an einer Kulturtheorie. Veröffentlichung von Shake the cocktail (2012), eine anrüchige App, die von Apple abgelehnt wurde (explicit content). Für Android ist sie weiterhin verfügbar. 2013 Mitgründer und CEO von voicerepublic.com, eine Internetplattform für das gesprochene Wort. Voice Republic ist Medienpartner der Frankfurter Buchmesse 2015, der re:publica und hat zahlreiche Konferenzen, u.a. die Darmstädter Ferienkurse, live gestreamt und archiviert. Seit 2013 betreibt er den einzigen analogen Fotoautomaten der Schweiz. Frank erhielt diverse Kunstpreise und einen Internetpreis (Innovationspreis-IT, 2013). Er schrieb zahlreiche Artikel für alle einschlägigen Fachzeitschriften der Neuen Musik.

Patrick Frank, born in Rio de Janeiro in 1975, studied piano, music theory, and composition at Zurich’s HdK, later completing a degree at the University of Luzern in cultural studies, philosophy, and sociology. He has created several art projects, including SEIN/NICHTS (WorldNewMusic Days04', Zurich 2003), Konzert-Installation Limina (IGNM, Basel 2006), Projekt Limina (Europäischen Zentrum der Künste Hellerau, Dresden 2007), wir sind aussergewöhnlich I – III (Sophiensaele Berlin, Gessnerallee Zürich, Festival Tonlagen, Dresden 2013-14), Freiheit – die eutopische Gesellschaft I – III (Donaueschinger Musiktage 2015, Gessnerallee Zürich, Geneva 2015-16). He co-edited and contributed to the book Projekt Limina: Indifferenz in Kunst und Kultur. In 2010, he began work on a theory of culture. His publication Shake the Cocktail (2012) was an apparently offensive app rejected by Apple for its explicit content. It is still available for Android. In 2013 he was cofounder and CEO of voicerepublic.com, an internet platform for the spoken word. Voice Republic is a media partner of the Frankfurt Book Fair in 2015 and of the conference re:publica, and has streamed and archived numerous events including the Darmstädter Ferienkurse. Since 2013, he has operated the only analog photobooth in Switzerland. Frank has received numerous art prizes and an Internet prize (Innovationspreis-IT, 2013). He has written numerous articles for the major journals of new music.