Gerhard Rühm, geboren 1930 in Wien, Exponent der internationalen konkreten Poesie, der Lautdichtung und einer der produktivsten Realisatoren des Neuen Hörspiels. Komponist und bildender Künstler. Mitbegründer der legendären avantgardistischen Wiener Gruppe. In den 1950er und 60er Jahren zunächst überwiegend literarisch tätig, entwickelte er Dichtung vor allem in Grenzbereichen weiter: zur bildenden Kunst (visuelle Poesie, gestische Zeichnungen, visuelle Musik, Fotomontage, Buchobjekte), zur Musik und akustischen Kunst (Vortrags- und Tonbandtexte, Chansons, dokumentarische Melodramen, Ton-Dichtungen und Radiostücke). 1972-1996 war er Professor an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Grundlegende theoretische Beiträge zum Neuen Hörspiel und zur Akustischen Kunst. Seine Werke wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet.

Gerhard Rühm, born in Vienna in 1930, exponent of international concrete poetry, sound poetry and one of the most productive realizers of the New Radio Play. Composer and visual artist. Co-founder of the legendary avant-gardist Vienna Group. In the 1950s and 60s his activities were initially mostly literary, and he developed poetry further especially in threshold areas: into visual art (visual poetry, gestural drawings, visual music, photo montage, book objects), into music and acoustic art (lecture and tape texts, chansons, documentary melodramas, tone poems and radio pieces). From 1972-1996 he was a professor at the Hamburg Academy of Visual Arts. Fundamental theoretical contributions to the New Radio Play and Acoustic Art. He has been awarded numerous international prizes for his works.