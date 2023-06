Dagmara Kraus, geboren 1981 in Wrocław, Polen, lebt und arbeitet in Berlin und Carpentras, Frankreich. Sie schreibt und übersetzt Lyrik und Prosa aus dem Polnischen. Nach einem Studium der Komparatistik und Kunstgeschichte studierte sie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig bei Michael Lentz Literarisches Schreiben. Sie arbeitet gegenwärtig an ihrer Dissertation.

Dagmara Kraus, born in Wrocław (Poland) in 1981, lives and works in Berlin and Carpentras (France). She writes and translates poetry and prose from Polish. After studying comparative literature and art history, she went to the German Institute of Literature in Leipzig to study literary writing with Michael Lentz. She is currently working on a PhD.