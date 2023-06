Video: Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Livemitschnitt vom 15. Oktober 2021

Programm

Enno Poppe

Hirn für Ensemble (UA)

Liza Lim

World as Lover, World as Self für Klavier und Orchester (UA)

Stefan Prins

under_current für E-Gitarre und Orchester (UA)

Misato Mochizuki

Neues Werk für Orchester und Elektronik (UA)

Interpreten

Yaron Deutsch, E-Gitarre

Tamara Stefanovich, Klavier

IRCAM

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Ilan Volkov, Leitung

Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg ist eines von drei Sinfonieorchestern, die in diesem Jahr in Donaueschingen zu Gast sind. Der in der Neuen Musik durchaus profilierte Klangkörper bringt gleich vier exzeptionelle Werke zur Uraufführung.

Livestreams der Donaueschinger Musiktage 2021

The Orchestre Philharmonique du Luxembourg is one of three symphony orchestras that will be in Donaueschingen this year. The orchestra, which has made a name for itself in new music, will premiere four exceptional works.