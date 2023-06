Video: Omnibus Ensemble

Livemitschnitt vom 16. Oktober 2021

Programm

Hasan Hujairi

Retreat Strategies für Ensemble (DE)

Piyawat Louilarpprasert

Ohm-Na-Mo (โอม นะโม) für Ensemble (DE)

Qin Yi

Silk für Ensemble (DE)

Onur Dülger

Baiterek-Kut für Ensemble (DE)

Interpreten

Omnibus Ensemble:

Matthijs Koene, Panflöten

Sukhrob Nazimov, Oboe

Ravshan Tukhtamishev, Chang

Jakhongir Shukur, Sato

Alibek Kabdurkhmanov, Perkussion

Sanjar Nafikov, Tasteninstrumente, Klangregie

Lemara Ablyatifova, Violine

Alirna Korieva, Violine

Olga Kolyujina, Viola

Jamshid Ubaydullaev, Violoncello

Leitung: Artyom Kim

Das Omnibus Ensemble aus Tashkent ist mit usbekischen und europäischen Instrumenten das Neue-Musik-Labor Zentralasiens. Neue Kompositionen werden nicht einfach geschrieben, sondern im engen Dialog über Monate gemeinsam mit den Komponist*innen entwickelt. Für Onur Dülger war das ein ungewöhnlicher und zeitaufwändiger Prozess, der aber eine organische Qualität mit sich bringt, "wie ich sie mir ohne die Erfahrung mit dem Omnibus Ensemble nicht vorstellen konnte." Auch Piyawat Louilarpprasert ermöglichte der kollaborative Prozess, in seinem Stück "Ohm-Na-Mo (โอม นะโม)" vielfältige Einflüsse zu verbinden: von buddhistischen Ritualen über usbekische Klänge zu thailändischen Kompositionsmethoden.

The Omnibus Ensemble from Tashkent is Central Asia's new music laboratory with Uzbek and European instruments. New compositions are not simply written, but developed in close dialogue over months together with the composers. For Onur Dülger, this was an unusual and time-consuming process, but one that brings an organic quality "that I couldn't have imagined without the experience with the Omnibus Ensemble." For Piyawat Louilarpprasert, the collaborative process also enabled him to combine diverse influences in his piece "Ohm-Na-Mo (โอม นะโม)" from Buddhist rituals to Uzbek sounds to Thai compositional methods.