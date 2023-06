Video: Lucerne Festival Contemporary Orchestra

Livemitschnitt vom 16. Oktober 2021

Programm

Milica Djordjević

Neues Werk für Orchester (UA)

Christian Mason

Into the Distance für Orchester (UA)

Interpreten

Lucerne Festival Contemporary Orchestra

Baldur Brönnimann, Leitung

Das Lucerne Festival Contemporary Orchestra spielt zwei neue Werke: ein räumlich disponiertes Stück von Christian Mason und ein seiner Besetzung nach verwegenes Stück von Milica Djordjević.

Livestreams der Donaueschinger Musiktage 2021

The Lucerne Festival Contemporary Orchestra will perform two new works: a spatially disposed piece by Christian Mason and a piece by Milica Djordjević that is audacious in its scoring.