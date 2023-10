Klangkunst

Christian Skjødt Hasselstrøm

Beneath

Klang-Installation

Wo: Fischhaus

Wann: Freitag 17-20 Uhr, Samstag 10-20 Uhr, Sonntag 10-17 Uhr

Daniel Ott/Enrico Stolzenburg

Zusammen Fluss (2022) UA

Dauerinstallation, akustische Skulptur

Wo: Donauursprung

Wann: Eröffnung: Freitag 16 Uhr

In seiner bereits für die Festivalausgabe 2020 konzipierten Klanginstallation Beneath stellt Christian Skjødt an der Schnittstelle von Klang, bildender Kunst und Wissenschaft die Sinne durch das Ausloten magnetischer Energien im Boden auf die Probe.

Mit Zusammen Fluss schaffen Daniel Ott und Enrico Stolzenburg eine akustische Skulptur, die Donaueschingen auch über den Festivalzeitraum hinaus erhalten bleiben wird. Differenzierte Akkorde und Klangflächen ergänzen, kontrastieren und mischen sich mit Geräuschen des Wassers, der Natur, der von Menschen geformten Landschaft, der Städte und Gemeinden aus allen zehn Anrainerstaaten.

In his sound installation Beneath, conceived for the 2020 festival edition, Christian Skjødt tests the senses at the intersection of sound, visual art, and science by probing magnetic energies in the ground.

With Zusammen Fluss, Daniel Ott and Enrico Stolzenburg create an acoustic sculpture that will remain in Donaueschingen beyond the festival period. Differentiated chords and sound surfaces complement, contrast and mix with sounds of water, nature, the landscape shaped by humans, and the cities and communities from all ten bordering states.