Peter Ruzicka: Eingedunkelt

Werkkommentar von Peter Ruzicka

Nach dem Lichtverzicht:

der vom Botengang helle,

hallende Tag.



Die blühselige Botschaft,

schriller und schriller,

findet zum blutenden Ohr.



(Paul Celan )



Mein zweites Violinkonzert entstand während des ganzen Jahres 2021 in einer Zeit pandemiebedingter Einschränkungen. Eingedunkelt sind vier ineinander greifende, entgrenzende Klangräume von Licht und Schatten, Nähe und Ferne. Die Solovioline ist die Vox humana inmitten von im Orchester platzierten Vokalist:innen. Eingedunkelt erscheint wie eine Rückseite meines in den 1990er Jahren komponierten ersten Violinkonzerts …Inseln, randlos. In der Mitte berühren sich beide Werke in einer erinnernden Annäherung an Paul Celans Gedicht Nach dem Lichtverzicht. Zuletzt ein kadenzieller Ausbruch der Solovioline und des Orchesters, der in ein großes, abklingendes Läuten mündet.

English

After the renunciation of light:

from the errand the bright,

echoing day.



The blossoming message,

shriller and shriller,

finds its way to the bleeding ear.



(Paul Celan )



My second violin concerto was created throughout the year 2021 in a time of pandemic restrictions. Eingedunkelt are four interlocking, delimiting sound spaces of light and shadow, proximity and distance. The solo violin is the vox humana in the midst of vocalists placed in the orchestra. Eingedunkelt appears like a backside of my first violin concerto composed in the 1990s …Inseln, randlos. In the middle, both works touch in a reminiscent approach to Paul Celan’s poem Nach dem Lichtverzicht (After the renunciation of light). Finally, a cadential outburst by the solo violin and orchestra, leading into a great, decaying peal.