Christian Winther Christensen: Children's Songs

Werkkommentar von Christian Winther Christensen

In meinem Werk geht es um die Welt von Kindern. Es ist in verschiedene Sätze unterteilt. Es ist spielerisch und zerbrechlich. An einigen Stellen verwende ich eine Technik, bei der die Musiker zusammen mit einer Tonspur aus vorher aufgenommenem Material spielen.

Eine meiner Ideen ist es, Klänge, die an das Spielen mit Spielzeug erinnern, in die live interpretierte Instrumentalmusik zu integrieren, während die Musik selbst Verweise auf Kinderlieder verschiedener Epochen enthält. Einer der Sätze ist eine große Variation über ein solches Kinderlied.

Die musikalischen Bezüge stammen nicht aus meiner eigenen Kindheit, das Universum der Kinderlieder begann jedoch mich zu faszinieren, nachdem ich selbst Vater von zwei Kindern wurde.

English

My work revolves around a children’s universe. It is divided into movements. It is playful and fragile. In some places I use a technique where the musicians play together with a track of pre-recorded material.

One of my ideas is to integrate sounds related to playing with toys into the live instrumental music, while the music itself contains references to children’s music through time. One of the movements is a large variation movement over a children’s song.

The musical references are not those of my own childhood, but the universe of children’s music began to fascinate me after I became the father of two children.