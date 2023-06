Kompositionsauftrag des SWR.

(Ein Aufschrei mit Druckfehlern)

Zwei Sätze für Ensemble

Neun Regeln beim Schreiben von Musik:

- Das Böse nicht fördern

- Töne suchen wie ein Pilzsammler

- Kalkulieren wie ein Schachspieler

- Die eigenen Töne wie meine Westentasche kennen

- Only beauty

- Unter gewissen Bedingungen kann alles schön sein

- Alles kann Kompositionsmaterial sein

- Ich muss jeden Ton lieben, den ich schreibe

(selbst die schmerzhaften)

- Es gibt nichts, das ich entscheide

English

two movements for ensemble

Nine rules for writing music:

- no promotion of evil

- to search for tones like a mushroom hunter

- to calculate like a chess-player

- to know one’s tones like the back of one’s hand

- only beauty

- under certain conditions, anything can be beautiful

- anything can be composition material

- I must love each tone which I write (even those causing pain)

- there is nothing that I decide