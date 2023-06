"Omega", eine Auftragskomposition des SWR für die Donaueschinger Musiktage 2016, ist vielleicht mein letztes Orchesterwerk und greift einige Aspekte auf, an denen ich vor vielen Jahren gearbeitet habe. Für mich ist es dadurch sowohl ein Rückblick als auch ein Abschluss. Ich habe das Komponieren oft als ein großes, historisches Rad erlebt, an das sich die Generationen anzuhängen versuchen. Es kommt einem etwas seltsam vor, wenn man von Zeit zu Zeit sieht, ja, tatsächlich auch hört und spürt, wie sich die meisten persönlichen Anstrengungen allmählich in so etwas wie Spiegel verwandeln. Aber gewiss entwickelt sich das Komponieren weiter und lässt vieles hinter sich.

English

"Omega", commissioned by the SWR to be premiered at Donaueschingen in 2016, is perhaps my last orchestral piece and represents some of the aspects I worked with many years ago. For me it is both retrospective and conclusive. I have often experienced composition as a big, historical wheel to which the generations try to be connected. It is a bit strange, time after time, to see most of the personal efforts gradually changing into something like mirrors. Indeed, also to hear and feel them so. But certainly, composition develops, leaving a lot behind.