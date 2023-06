los_sehen ent_koppeln los_hören sich hier vor finden

regel_los vorübergehender Zustand der immer andauert Ort bewusst

un_wiederholbar erscheingung_s_los die_Un_abgeschlossenheit

momentaner Wahrnehmung un_vorhersehbar grenzen_los un_sicher

un_end_los un_kontrolliert Wahrnehmender un_aufhörlich selbst entwerfend

Ma im Entkoppeln entsteht Raum

Entkoppelt Medien Quellen Projektionen Räume Flächen Grenzen

das, was nicht gehörtgesehenbenannt un_beschriftbar wirkt

un_hörsagseh_bar un_wissen un_verstehen

Lücke/Raum/Spalt/Zäsur/zwischen/ hören und sofort verstehen / sehen und

un_bedingt wieder erkennen / wahrnehmen und bestätigt / erfahren und direkt

positionieren Un groß werden lassen un_bestimmt

Un Impuls Idee / Vorstellung ist gelöst von mir

Ma Un Potentialraum Nullpunktfeld

existiert überall_zwischen Impuls - Künstler Material - Betrachter Klang - Hörer - ---

Der sich in diesen un_abschließbaren Verknüpfungen generierende physische geistige

mediale Objekt - wie Ereignisraum im Seher/Hörer/Wahrmenden ist diese KlangPlastik

un_sichtbar un_scharf un_stet un_wiederholbar un_abschließbar

frei von Grenzen und Regeln in der Anschauung

R a u m g e b i e t In der eigenen

Wahrnehmung integral mehrmedialer Raummomente sowie den multiplen Entkopplungen

wird Ma Un jeweils un_d immer anders aktiviert un_vorhersagbar qualifiziert

un_denkbar un_ersetzbar Erfahrung un_vorwegnehmbar Ort Weg los W a h r n e h m u n g s u m g e b u n g

ist auch das Nicht Hör-/Nicht Sichtbare dieses Raumes / Ortes

erklärt nicht Ma, nicht Un nur mein Ver_halten/hältnis dazu Ma Un Ma:kein

Ding Gegenstand Resultat Außen un_ausstellbar un_erwartet den ‚einen’

[Ausstellungs]Raum aufgeben der einen künstlerischen Aussage Ma Un Ma immer

un_bekannt : ist hier überhaupt etwa/s ausgestellt.

English

seeing_off de_couple listening_off find oneself here

rule_less temporary state that lasts forever place conscious un_repeatable

appearance_less un_conclusivness

momentary perception un_predictable limit_less un_certain

un_end_less un_controlled perceiver un_ceasingly self-conceiving

Ma decoupling brings forth space

Decoupled media sources projections spaces surfaces boundaries

that which seems not heardseennamed un_inscribable

un_hearsaysee_able un_knowing un_comprehension

gap/space/crack/caesura/between / hearing and understanding at once / seeing and

un_conditionally recognizing / perceiving and confirmed / experiencing and

directly positioning let Un grow large un_defined

Un impulse idea / vision is detached from me

Ma Un potential-space zero pointfield

exists everywhere_between impulse – artist material – viewer sound – listener - ---

The physical mental media object- and event-space generating itself inside the

viewer/listener/perceiver in these un_concludable connections is this SoundPlastic

un_seeable un_focused un_stable un_repeatable un_concludable

free of limits and rules in its outlook S p a c e r e g i o n In one’s own

perception of integrally multimedia spatial aspects as well as the multiple decouplings

Ma Un is respectively and always activated differently un_predictable qualified

un_thinkable un_replaceable experience un_anticipatable place path less

b e s t o w a l o f p e r c e p t i o n

is also the inaudible/invisible quality of this space / place

does not explain Ma, nor Un only my behavior/relationship with it Ma Un Ma:not a

thing object result exterior un_exhibitable un_expected give up the “one”

[exhibition] space of the one artistic statement Ma Un Ma always

un_known : is any_thing exhibited here any_way