"Cascades" ist eine weitere Untersuchung im Zusammenhang mit meinem Interesse an flüchtigen Erscheinungen wie unmöglichen optischen Objekten, polyvalenten arhythmischen zeitlichen Fortschreitungen, die architektonische Strukturen bilden, und spektralen Netzen aus akustischen Signalen vom Aussterben bedrohter Vögel gegenüber elektronischen Kommunikationsmitteln. Mein Ziel war es, den elektronischen "Klangmüll", den wir als Menschen produzieren, und die melodischen Fragmente der Vögel, die bald ausgerottet sein werden, einander zu überlagern. Für dieses Stück habe ich besondere Aufmerksamkeit darauf verwendet, interaktive Instrumente zu entwickeln, wobei ich einen Max/MSP und ein Lemur toch control interface benutzt habe. Die Ausführung dieser Ideen geschah in enger Zusammenarbeit mit dem Experimentalstudio für akustische Kunst und dem Künstler und Forscher Ali Momeni (alimomeni.net). Es gäbe die Instrumente nicht ohne sein Wissen und Engagement. Cascades ist das zweite Stück in einem Diptychon. Das erste entsteht für Sinfonieorchester, Laptop-Solist und Video. Cascades besteht aus einigen kurzen Sätzen, die attacca gespielt werden: Night sight, Out of thin air, Arc-en-Ciel I, War against error, Arc-en-Ciel II, A flock of birds fighting the smog, possibly maybe impossible rain.

Themen in diesem Beitrag Pär Frid