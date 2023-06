Online-Projekt: Musiktage multimedial

Musikjournalismusstudenten vom "Lernradio" Karlsruhe produzieren Audio- und Videoclips, Interviews, Portraits und Berichte zu den Konzerten und Künstlern vor Ort. In Weblogs und Podcasts berichten sie über Impressionen aus der Konzertpause, Stimmungen beim Publikum und die Atmosphäre vor Ort.

Acht Musikjournalismusstudenten vom "Lernradio" Karlsruhe bauen in der Woche vor den Musiktagen 2007 ihre Multimedia-Arbeitsplätze in Donaueschingen auf. Ihre Aufgabe: Das "Besondere" der Musiktage 2007 zeitgemäß und multimedial fürs Internet aufzuarbeiten. Ihre Ausrüstung: MP3-Recorder und Kugel-Mikrofon, HDTV-Kameras und Video-Schnittplätze, Laptop und Digitalkamera. Ihre Unterstützung: Techniker, Redakteure und Ausbilder vom SWR und vom Lernradio. Zum ersten Mal gibt es damit eine umfangreiche journalistische Begleitung der Donaueschinger Musiktage im Internet.

Erste Eindrücke von den Proben und Aufbauarbeiten stellen die Studenten bereits ab Mittwoch online: Was passiert, wenn Erwin Stache die Metallröhren seiner Klanginstallation in den See am Schloss eintaucht? Was ist eigentlich ein Akusmonium? Welche Klänge erzeugt das ensemble recherche mit Kontaktmikrofonen? Geradezu prädestiniert für Onlineberichte sind auch die audiovisuellen Aufführungen wie das "Suchspiel für Live-Video, Film, Instrumente und Stimme" von Edgar Reitz und Johannes Kalitzke. In Weblogs und Podcasts berichten die Studenten außerdem von ihren Impressionen aus der Konzertpause, Stimmungen beim Publikum und der Atmosphäre vor Ort.

Denn besonders an den Musiktagen ist nicht nur ihr Selbstverständnis als weltweit älteste "Baustelle Neuer Musik", besonders sind auch Spielstätten und Ambiente: Uraufgeführt wird hier neben Saltomatten und unter Basketballkörben, aber auch in Viehhallen, Ställen, zwischen Brauereikesseln oder auf der grünen Wiese.

"Wir holen die Neue Musik heraus aus dem Elfenbeinturm und bringen sie in den Alltag der Menschen", erklärt Festivalleiter und SWR2-Musikredakteur Armin Köhler sein Konzept. "Das Online-Projekt soll einen jungen, frischen Blick von Außen auf den geschlossenen Zirkel der Neuen Musik werfen, darf dabei aber keineswegs niveaulos und naiv sein". Die Studenten des "Lernradios", dem Studiengang "Musikjournalismus für Rundfunk und Multimedia" in Karlsruhe, beschäftigen sich daher bereits seit einem halben Jahr mit den Donaueschinger Musiktagen. Sie besuchen Ensembleproben, planen und recherchieren, führen Interviews und suchen das "Besondere" der ältesten "Baustelle Neuer Musik".

HDTV-Kameras, Video-Schnittplätze und technischen Support stellt Dr. Jürgen Walter von der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft.